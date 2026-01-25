  • Menu
Viral Video: గజరాజుకు బర్త్‌డే పార్టీ.. స్పెషల్ కేక్.. వెరైటీ ఫ్రూట్స్.. ఏనుగు పిల్ల పుట్టినరోజు వేడుక వైరల్!

Viral Video
Highlights

Viral Video: అస్సాంలో వింత వేడుక! పెంపుడు ఏనుగు పిల్ల 'మోమో' పుట్టినరోజును ఘనంగా నిర్వహించిన యజమాని. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ క్యూట్ వీడియోపై మీరు కూడా ఒక కన్నేయండి.

Viral Video: జంతువుల పట్ల మానవత్వం, ప్రేమ ఇంకా బతికే ఉన్నాయని చాటిచెప్పే హృదయపూర్వక ఘటన అస్సాంలో వెలుగుచూసింది. తన పెంపుడు ఏనుగు పిల్లను బిడ్డలా భావించిన ఒక వ్యక్తి, దాని పుట్టినరోజును ఎంతో వేడుకగా నిర్వహించి నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్నాడు.


ఏనుగు పిల్ల 'మోమో'కు పుట్టినరోజు వేడుక

అస్సాంకు చెందిన ఏనుగు ప్రేమికుడు బిపిన్ కశ్యప్ తన దగ్గర ఉన్న 'ప్రియన్షి' (ముద్దు పేరు మోమో) అనే చిన్న ఏనుగు పిల్ల పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని ఈ పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో బిపిన్ ఎంతో ఆనందంగా బర్త్‌డే సాంగ్ పాడుతుండగా, ఆ ఏనుగు పిల్ల కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించడం విశేషం. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

స్పెషల్ కేక్.. హెల్తీ మెనూ!

సాధారణంగా మనుషుల పుట్టినరోజున కేకులు కోయడం చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ ప్రియన్షి కోసం బిపిన్ ప్రత్యేకంగా నీలిరంగు కేక్ తయారు చేయించారు. ఈ కేక్ చుట్టూ ఏనుగుకు ఇష్టమైన పండ్లు, ధాన్యాలను అలంకరించారు. ఈ బర్త్‌డే మెనూలో:

తాజా అరటిపండ్లు, ఆపిల్స్, ద్రాక్షలు.

♦ ఆరోగ్యకరమైన ఆకుకూరలు, కూరగాయలు.

♦ చిన్న ఏనుగు కోసం ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసిన బలవర్ధకమైన ఆహారాలు ఉన్నాయి.


నెట్టింట ప్రశంసల జల్లు..

ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. "ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నేను చూసిన అత్యంత అందమైన దృశ్యం ఇదే" అని ఒకరు వ్యాఖ్యానించగా, "జంతువులపై ఇలాంటి ప్రేమను ప్రదర్శించే వ్యక్తులు ఉండటం గర్వకారణం" అని మరికొందరు కొనియాడుతున్నారు. ఏనుగు తల్లి మరియు ఆ చిన్న ఏనుగు పిల్ల నిండు నూరేళ్లు క్షేమంగా ఉండాలని వేల సంఖ్యలో నెటిజన్లు ఆశీర్వదిస్తున్నారు.




