  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Viral Video: ముంబైలో ఒక కప్పు టీ రేటు విని దుబాయ్ ఎన్నారై షాక్..!

Viral Video: ముంబైలో ఒక కప్పు టీ రేటు విని దుబాయ్ ఎన్నారై షాక్..!
x

Viral Video: ముంబైలో ఒక కప్పు టీ రేటు విని దుబాయ్ ఎన్నారై షాక్..!

Highlights

ఒక కప్పు టీకి వెయ్యి రూపాయలేనా..? “ఇండియాలో నేను పేదవాడిలా ఫీల్ అయ్యా” అంటూ దుబాయ్‌లో ఉండే ఓ ఎన్నారై తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

ఒక కప్పు టీకి వెయ్యి రూపాయలేనా..? “ఇండియాలో నేను పేదవాడిలా ఫీల్ అయ్యా” అంటూ దుబాయ్‌లో ఉండే ఓ ఎన్నారై తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్‌ చేయడంతో ఆ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. దిర్హామ్‌లలో సంపాదించే తానూ భారత్‌ పర్యటనలో ఖర్చులతో ఇబ్బంది పడ్డానని చెప్పడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే… దుబాయ్‌కి చెందిన ట్రావెల్ వ్లాగర్ పరిక్షిత్ బలోచి ఇటీవల ఇండియాకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ముంబైలోని ఒక హోటల్‌లో టీ తాగగా, ఒక్క కప్పు టీకి వెయ్యి రూపాయలు బిల్లు రావడంతో షాక్ అయ్యారు. ఆ వీడియోలో బలోచి మాట్లాడుతూ –

“ఇక్కడ నేను పేదవాడిలా అనిపించింది. భారత్‌లో ఇంత ఖర్చు ఉంటుందని ఊహించలేదు. ముందు కరెన్సీ మారకం వల్ల ఎన్నారైలకు భారత్‌లో ఖర్చులు తక్కువగా అనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది” అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఇప్పటికే ఈ వీడియోకు ఐదు లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. నెటిజన్లు కూడా ఆయనతో ఏకీభవిస్తూ, ముంబై వంటి మెట్రో నగరాల్లో ఖర్చులు ఎంత విపరీతంగా పెరిగాయో తమ అనుభవాలను కామెంట్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నారు.



Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick