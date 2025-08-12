Viral Video: రెండు సింహాలకు ఎదురొచ్చిన నాగుపాము.. చివర్లో ఊహించని ట్విస్ట్
అడవీకి రాజు సింహం అయినా… కొన్ని సార్లు దాని బలం కూడా పని చేయదు. తాజాగా ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో దీనికి సరైన ఉదాహరణ. ఈ క్లిప్లో రెండు సింహాలు, ఒక నాగుపాము ముఖాముఖిగా తారసపడతాయి.
వీడియోలో సింహాలు నాగుపాము వైపు ఎక్కువసేపు గమనిస్తూ, కానీ ముందుకు అడుగు వేయడానికి ధైర్యం చేయకుండా కనిపిస్తాయి. ఈ సమయంలో, మరోవైపు ఒక ఉడుము కూడా అక్కడికి వస్తుంది. దాడి చేసే పరిస్థితి ఉన్నట్టు అనిపించినా, ఎవరూ ఎవరిపై దాడి చేయలేదు. చివరికి నాగుపాము, ఉడుము సింహాల నుంచి ఎలాంటి హాని లేకుండా వెళ్లిపోతాయి.
ఈ దృశ్యం ఒక స్పష్టమైన సందేశాన్ని ఇస్తోంది — బలం ఉన్నంత మాత్రాన విజయానికి హామీ ఉండదు. కొన్నిసార్లు జ్ఞానం, జాగ్రత్తే పెద్ద ఆయుధాలు. నాగుపాములోని ప్రాణాంతకమైన విషం గురించి తెలిసిన సింహాలు దూరంగా ఉండడమే మేలని భావించాయి.
ఈ వీడియోను Instagramలో @daniel_wildlife_safari షేర్ చేయగా, వేలాది మంది వీక్షించారు. కొందరు యూజర్లు “సింహాల నుండి పాము పారిపోతే, ఉడుము మాత్రం వాటి వైపు పరిగెత్తుతుందేంటి?” అని ఆశ్చర్యపోతే, మరికొందరు “ఇది ఇప్పటివరకు చూసిన అత్యుత్తమ వన్యప్రాణుల వీడియో” అంటూ కామెంట్ చేశారు. ఇంకొంతమంది “అక్కడ ప్రతి జీవి భయంతోనే ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది” అని అభిప్రాయపడ్డారు.