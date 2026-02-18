Viral Video: పెళ్లి తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్.. వధువు పవర్ షో
వివాహ వేడుకలో ఉంగరం వెతికే ఆచారంలో వధువు గెలిచిన సరదా ఘటన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్ల నుంచి ఫన్నీ స్పందనలు.
సోషల్ మీడియాలో పెళ్లిళ్లకు సంబంధించిన వినోదాత్మక వీడియోలు తరచూ వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వివాహ కార్యక్రమంలో జరిగిన సరదా సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట విస్తృతంగా చర్చకు దారితీసింది.
వివాహ ఆచారాల్లో భాగంగా వధూవరులు ఉంగరం వెతికే సంప్రదాయంలో పాల్గొన్న సందర్భం ఈ వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పాలతో నింపిన పాత్రలో ఉంగరాన్ని వేసి, ఇద్దరూ ఒకేసారి దాన్ని వెతికే పోటీలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో వధువు చురుకుగా వ్యవహరించి, వరుడి చేతిని పట్టుకుని మరో చేత్తో ఉంగరాన్ని అందుకుంది. దీంతో ఆ పోటీలో వధువు గెలిచినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
ఈ వీడియోను “deepika02100” అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేయగా, పెద్ద సంఖ్యలో వీక్షణలు మరియు లైక్లు వచ్చాయి. నెటిజన్లు ఈ ఘటనపై సరదాగా స్పందిస్తూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
