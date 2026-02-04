Viral News: 'అబ్బాయిలను ఆకర్షించడం ఎలా?'.. కోర్సులు పెట్టి రూ. 31 కోట్లు కొల్లగొట్టిన మహిళ! చివరకు ఏమైందంటే?
Viral News: అబ్బాయిలను ఆకర్షించడం ఎలా? అనే కోర్సుతో ఏకంగా రూ. 31 కోట్లు సంపాదించిన చైనా మహిళ. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న జౌ యువాన్ బిజినెస్ మోడల్.. అధికారుల విచారణలో తేలిన షాకింగ్ నిజాలు.
Viral News: సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని ఈ రోజుల్లో ఏది క్లిక్ అవుతుందో చెప్పడం కష్టంగా మారింది. చైనాకు చెందిన 40 ఏళ్ల జౌ యువాన్ (Zhou Yuan) అనే మహిళ చేసిన ప్రయోగం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. మగవారిని ఎలా ఆకర్షించాలి? వారితో ఎలా మాట్లాడాలి? అనే అంశాలపై ఆమె ఇచ్చిన 'ట్రైనింగ్' ఆమెకు కనకవర్షం కురిపించింది.
బ్యాంకర్ టు 'రిలేషన్షిప్' గురువు!
ఒకప్పుడు బ్యాంకింగ్ రంగంలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్న జౌ యువాన్, ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలి 'పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్' వైపు మళ్లింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడం, బాడీ లాంగ్వేజ్ను మార్చుకోవడం వంటి అంశాలపై క్లాసులు మొదలుపెట్టింది. ముఖ్యంగా ధనవంతులైన పురుషులను ఎలా ఆకట్టుకోవాలో ఆమె చెప్పే 'టిప్స్' కోసం చైనా మహిళలు క్యూ కట్టారు.
ఫీజులు వింటే ఫ్యూజులు అవుట్!
ఈమె బిజినెస్ మోడల్ సామాన్యుల నుంచి అత్యంత ధనవంతుల వరకు అందరినీ టార్గెట్ చేసింది:
బేసిక్ కోర్సులు: కేవలం రూ. 100 లోపు ధరతో ఆన్లైన్ క్లాసులు.
ప్రీమియం కోర్సులు: ఒక్కో కోర్సు ధర ఏకంగా రూ. 10 లక్షల (88,000 యువాన్లు) పైమాటే!
మొత్తం ఆదాయం: వివిధ రిపోర్టుల ప్రకారం ఈమె ఈ కోర్సుల ద్వారా సుమారు రూ. 31 కోట్లు (27 మిలియన్ యువాన్లు) ఆర్జించినట్లు సమాచారం.
అధికారుల కొరడా.. సీన్ రివర్స్!
ఆమె ఆదాయం పెరిగేకొద్దీ అధికారుల నిఘా కూడా పెరిగింది. మహిళలను కేవలం ఒక వస్తువులా చిత్రీకరిస్తూ, సమాజంలో నైతిక విలువలను దిగజార్చేలా ఆమె బోధనలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.
నిషేధం: చైనా రెగ్యులేటరీ సంస్థలు ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాలను వెంటనే నిలిపివేసాయి.
విచారణ: ఆమెకు సంబంధమున్న 8 కంపెనీల ఆర్థిక లావాదేవీలపై విచారణ ప్రారంభమైంది. ఆమె సంపాదించిన కోట్లాది రూపాయల మూలాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
మెరుగైన కమ్యూనికేషన్ నేర్పడం తప్పు కాకపోయినా, దానిని సామాజిక విలువలకు వ్యతిరేకంగా మలచడం వల్లే జౌ యువాన్ ఇప్పుడు చిక్కుల్లో పడింది. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కేవలం డబ్బు కోసం ఎలాంటి మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం.