Valentine's Week 2026 Full List: వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 పూర్తి క్యాలెండర్...ప్రేమ పక్షులకు పండుగ వచ్చేసింది.. ఏ రోజు ఏంటో తెలుసా?
Valentine's Week 2026 Full List: వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 వచ్చేస్తోంది! ఫిబ్రవరి 7న రోజ్ డేతో ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 14 వాలెంటైన్స్ డే వరకు ఏ రోజు ఏ ప్రత్యేకత ఉందో పూర్తి క్యాలెండర్ ఇక్కడ చూడండి.
Valentine's Week 2026 Full List: ప్రేమలో ఉన్నవారికి, కొత్తగా ప్రేమను వ్యక్తపరచాలనుకునే వారికి ఫిబ్రవరి నెల చాలా ప్రత్యేకం. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు జరిగే ఈ వాలెంటైన్స్ వారంలో ప్రతి రోజుకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ సంవత్సరం 2026లో వాలెంటైన్స్ వీక్ శనివారం ప్రారంభం కావడం వల్ల ప్రేమికులకు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీకెండ్ కలిసొచ్చినట్లయింది.
వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 క్యాలెండర్: పూర్తి జాబితా
|తేదీ
|రోజు
|ప్రత్యేకత
|ఫిబ్రవరి 7
|శనివారం
|రోజ్ డే (Rose Day)
|ఫిబ్రవరి 8
|ఆదివారం
|ప్రపోజ్ డే (Propose Day)
|ఫిబ్రవరి 9
|సోమవారం
|చాక్లెట్ డే (Chocolate Day)
|ఫిబ్రవరి 10
|మంగళవారం
|టెడ్డీ డే (Teddy Day)
|ఫిబ్రవరి 11
|బుధవారం
|ప్రామిస్ డే (Promise Day)
|ఫిబ్రవరి 12
|గురువారం
|హగ్ డే (Hug Day)
|ఫిబ్రవరి 13
|శుక్రవారం
|కిస్ డే (Kiss Day)
|ఫిబ్రవరి 14
|శనివారం
|వాలెంటైన్స్ డే (Valentine's Day)
రోజువారీ ప్రత్యేకతలు ఇవే..
♦ రోజ్ డే (ఫిబ్రవరి 7): ఈ వారం గులాబీ పూల పరిమళంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఎర్ర గులాబీ ప్రేమకు, పసుపు స్నేహానికి, గులాబీ రంగు కృతజ్ఞతకు చిహ్నం. ఈ ఏడాది శనివారం కావడంతో పిక్నిక్ లేదా డేట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
♦ ప్రపోజ్ డే (ఫిబ్రవరి 8): మనసులోని మాటను చెప్పడానికి ఇది సరైన రోజు. ఆదివారం కావడంతో మీ మొదటి డేట్ గుర్తులను నెమరువేసుకుంటూ మీ భాగస్వామికి ప్రపోజ్ చేయవచ్చు.
♦ చాక్లెట్ డే (ఫిబ్రవరి 9): సోమవారం పని ఒత్తిడిలో ఉన్న మీ ప్రియమైన వారికి తియ్యని చాక్లెట్ అందించి వారి రోజంతా మధురంగా మార్చండి.
♦ టెడ్డీ డే (ఫిబ్రవరి 10): చిన్ని మెత్తని టెడ్డీ బేర్ను బహుమతిగా ఇచ్చి మీ ప్రేమను గుర్తుచేయండి.
♦ ప్రామిస్ డే (ఫిబ్రవరి 11): బహుమతుల కంటే విలువైనది 'నమ్మకం'. ఒకరికొకరు తోడుంటామని ఈ బుధవారం ప్రమాణం చేసుకోండి.
♦ హగ్ డే (ఫిబ్రవరి 12): ఆత్మీయ ఆలింగనం ఎన్నో మాటల కన్నా ఎక్కువ ఓదార్పునిస్తుంది. మీ భాగస్వామికి తోడుగా ఉన్నాననే భరోసా ఇవ్వండి.
♦ కిస్ డే (ఫిబ్రవరి 13): ప్రేమ బంధంలోని సాన్నిహిత్యాన్ని కిస్ డేతో సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.
♦ వాలెంటైన్స్ డే (ఫిబ్రవరి 14): వారం రోజుల వేడుకలకు ముగింపుగా శనివారం నాడు వచ్చే ఈ రోజును గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. విందులు, వినోదాలు మరియు విలువైన సమయాన్ని మీ భాగస్వామికి కేటాయించండి.
ముఖ్య గమనిక: ఫిబ్రవరి 14న రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ప్లాన్కు తగ్గట్టుగా ముందుగానే బుకింగ్స్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.