  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Valentine's Week 2026 Full List: వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 పూర్తి క్యాలెండర్...ప్రేమ పక్షులకు పండుగ వచ్చేసింది.. ఏ రోజు ఏంటో తెలుసా?

Valentines Week 2026 Full List
x

Valentines Week 2026 Full List: వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 పూర్తి క్యాలెండర్...ప్రేమ పక్షులకు పండుగ వచ్చేసింది.. ఏ రోజు ఏంటో తెలుసా?

Highlights

Valentine's Week 2026 Full List: వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 వచ్చేస్తోంది! ఫిబ్రవరి 7న రోజ్ డేతో ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 14 వాలెంటైన్స్ డే వరకు ఏ రోజు ఏ ప్రత్యేకత ఉందో పూర్తి క్యాలెండర్ ఇక్కడ చూడండి.

Valentine's Week 2026 Full List: ప్రేమలో ఉన్నవారికి, కొత్తగా ప్రేమను వ్యక్తపరచాలనుకునే వారికి ఫిబ్రవరి నెల చాలా ప్రత్యేకం. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు జరిగే ఈ వాలెంటైన్స్ వారంలో ప్రతి రోజుకు ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ సంవత్సరం 2026లో వాలెంటైన్స్ వీక్ శనివారం ప్రారంభం కావడం వల్ల ప్రేమికులకు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీకెండ్ కలిసొచ్చినట్లయింది.


వాలెంటైన్స్ వీక్ 2026 క్యాలెండర్: పూర్తి జాబితా


తేదీరోజుప్రత్యేకత
ఫిబ్రవరి 7శనివారంరోజ్ డే (Rose Day)
ఫిబ్రవరి 8ఆదివారంప్రపోజ్ డే (Propose Day)
ఫిబ్రవరి 9సోమవారంచాక్లెట్ డే (Chocolate Day)
ఫిబ్రవరి 10మంగళవారంటెడ్డీ డే (Teddy Day)
ఫిబ్రవరి 11బుధవారంప్రామిస్ డే (Promise Day)
ఫిబ్రవరి 12గురువారంహగ్ డే (Hug Day)
ఫిబ్రవరి 13శుక్రవారంకిస్ డే (Kiss Day)
ఫిబ్రవరి 14శనివారంవాలెంటైన్స్ డే (Valentine's Day)

రోజువారీ ప్రత్యేకతలు ఇవే..

రోజ్ డే (ఫిబ్రవరి 7): ఈ వారం గులాబీ పూల పరిమళంతో ప్రారంభమవుతుంది. ఎర్ర గులాబీ ప్రేమకు, పసుపు స్నేహానికి, గులాబీ రంగు కృతజ్ఞతకు చిహ్నం. ఈ ఏడాది శనివారం కావడంతో పిక్నిక్ లేదా డేట్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

♦ ప్రపోజ్ డే (ఫిబ్రవరి 8): మనసులోని మాటను చెప్పడానికి ఇది సరైన రోజు. ఆదివారం కావడంతో మీ మొదటి డేట్ గుర్తులను నెమరువేసుకుంటూ మీ భాగస్వామికి ప్రపోజ్ చేయవచ్చు.

చాక్లెట్ డే (ఫిబ్రవరి 9): సోమవారం పని ఒత్తిడిలో ఉన్న మీ ప్రియమైన వారికి తియ్యని చాక్లెట్ అందించి వారి రోజంతా మధురంగా మార్చండి.

♦ టెడ్డీ డే (ఫిబ్రవరి 10): చిన్ని మెత్తని టెడ్డీ బేర్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చి మీ ప్రేమను గుర్తుచేయండి.

♦ ప్రామిస్ డే (ఫిబ్రవరి 11): బహుమతుల కంటే విలువైనది 'నమ్మకం'. ఒకరికొకరు తోడుంటామని ఈ బుధవారం ప్రమాణం చేసుకోండి.

హగ్ డే (ఫిబ్రవరి 12): ఆత్మీయ ఆలింగనం ఎన్నో మాటల కన్నా ఎక్కువ ఓదార్పునిస్తుంది. మీ భాగస్వామికి తోడుగా ఉన్నాననే భరోసా ఇవ్వండి.

కిస్ డే (ఫిబ్రవరి 13): ప్రేమ బంధంలోని సాన్నిహిత్యాన్ని కిస్ డేతో సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.

వాలెంటైన్స్ డే (ఫిబ్రవరి 14): వారం రోజుల వేడుకలకు ముగింపుగా శనివారం నాడు వచ్చే ఈ రోజును గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. విందులు, వినోదాలు మరియు విలువైన సమయాన్ని మీ భాగస్వామికి కేటాయించండి.

ముఖ్య గమనిక: ఫిబ్రవరి 14న రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ప్లాన్‌కు తగ్గట్టుగా ముందుగానే బుకింగ్స్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick