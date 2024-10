Confirm Ticket: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. చివరి నిమిషంలో టికెట్ కన్ఫామ్ చేసుకోండిలా..!

How To Get Confirm Train Ticket: భారతదేశంలో రైలు ప్రయాణానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. పేద వాళ్ల నుంచి హైక్లాస్ వరకు ఎవరైనా ఇందులో ప్రయాణించేందుకు ఇష్టపడుతుంటారు. రోజూ లక్షలాది మంది రైలులో ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే, రద్దీ పెరగడంతో రైల్లో సీటు బుక్ చేసుకోవడం కష్టంగా మారింది. పండుగల సమయంలో ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది.

అయితే, ప్రస్తుతం కొన్ని నెలల ముందు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. హఠాత్తుగా ఎక్కడికైనా వెళ్లాల్సి వస్తే తత్కాల్ టికెట్ ఒక్కటే ఆప్షన్. అయితే దీని కోసం కూడా ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. భారతీయ రైల్వే నిరంతరం ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, టికెట్ బుకింగ్ సమస్య పెద్ద సవాలుగా మారిపోయింది.

సాధారణ ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు..

తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ విధానంలో లోపాల కారణంగా సాధారణ ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే, టిక్కెట్ ఏజెంట్లు ప్రత్యేక సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించి అన్ని సీట్లను బుక్ చేసుకుంటారు. దీంతో సామాన్య ప్రయాణికులకు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండడం లేదు. అంతే కాకుండా తత్కాల్ టికెట్ ధరలు సాధారణ టిక్కెట్ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రయాణికులపై అదనపు భారం పడుతోంది. ఎవరైనా అకస్మాత్తుగా ఎక్కడికైనా వెళ్లవలసి వస్తే, ఈ వ్యవస్థ కారణంగా జనాలు చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది.

ఈ సదుపాయాన్ని కరెంట్ టికెట్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ రైల్వేస్ అంటారు. అయితే, రైలు బయలు దేరిన కొంత సమయం ముందు కూడా మీరు టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? ఈ సదుపాయాన్ని రైల్వే కరెంట్ టికెట్ బుకింగ్ ఆన్‌లైన్ అంటారు. చాలా మందికి ఈ సేవల గురించి తెలియదు. ప్రస్తుత టిక్కెట్ సౌకర్యాన్ని ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కరెంట్ టికెట్ బుక్ చేసుకునే విధానం..



ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వే శాఖ కరెంట్ టికెట్ బుకింగ్ సదుపాయాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ సదుపాయం ద్వారా, రైలులో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లు ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడే ప్రయాణికులకు కేటాయిస్తుంటారు. ఈ టిక్కెట్లు రైలు బయలుదేరే కొద్దిసేపటి ముందు జారీ చేస్తుంటారు. దీంతో రైలు సీట్లు పూర్తిగా నిండడమే కాకుండా ప్రయాణికులు చివరి క్షణంలో ప్రయాణించే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.



బుకింగ్ సమయం, ఛార్జీలు..

ప్రస్తుత టిక్కెట్‌ను బుక్ చేసుకోవడానికి మీకు రెండు ఎంపికలు ఉన్నాయి. ముందుగా, మీరు IRCTC వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో టిక్కెట్‌లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. రెండవ ఎంపిక ఏమిటంటే, మీరు రైల్వే స్టేషన్ టిక్కెట్ విండోకు వెళ్లి టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు రైలు బయలుదేరడానికి 3-4 గంటల ముందు ఈ రెండు పద్ధతుల ద్వారా ప్రస్తుత టిక్కెట్ల లభ్యతను తనిఖీ చేయవచ్చు.

హఠాత్తుగా ఎక్కడికైనా వెళ్లాల్సి వస్తే.. ఇలాంటి ప్రయాణికుల కోసం కరెంట్ టికెట్ బుకింగ్ సౌకర్యం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. రైలు బయలుదేరడానికి నాలుగు గంటల ముందు మీరు ప్రస్తుత టిక్కెట్‌ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. రైలులో ఖాళీగా ఉండే బెర్త్‌ల కోసం ఈ టికెట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. రైలు బయలుదేరడానికి కొన్ని నిమిషాల ముందు కూడా దీనిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు దీన్ని 5 నుంచి 10 నిమిషాల ముందుగానే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది తత్కాల్ టికెట్ కంటే సులభంగా ఉంటుంది. ఇది సాధారణ టిక్కెట్ కంటే కొంచెం చౌకగా ఉంటుంది.