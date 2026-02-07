  • Menu
Viral Video: గురువుపైనే పగతో రగిలిపోయిన విద్యార్థి..నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో

Viral Video
Viral Video: గురువుపైనే పగతో రగిలిపోయిన విద్యార్థి..నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలు కొరికి అరాచకం.. షాకింగ్ వీడియో

Highlights

Viral Video: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో దారుణం! తనను మందలించిందని లేడీ టీచర్‌పై ఓ ఇంటర్ విద్యార్థి పైశాచికంగా దాడి చేశాడు. నడిరోడ్డుపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాకుండా కత్తితో దాడికి పాల్పడిన ఘటన సంచలనం రేపుతోంది.

Viral Video: విద్యాబుద్ధులు నేర్పే గురువులకే రక్షణ లేకుండా పోతోంది. క్రమశిక్షణతో ఉండాలని మందలించినందుకు ఓ కిరాతక విద్యార్థి తన టీచర్‌పైనే కక్ష పెంచుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మెయిన్‌పురిలో జరిగిన ఈ ఘటన నాగరిక సమాజాన్ని నివ్వెరపోయేలా చేస్తోంది. 12వ తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి, మహిళా టీచర్‌పై నడిరోడ్డుపై అమానుషంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు.

ఘటన నేపథ్యం: స్థానిక కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థి, గత కొంతకాలంగా తన మహిళా టీచర్‌ను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడు. అతని ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడంతో సదరు టీచర్ పలుమార్లు విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే, తల్లిదండ్రులు హెచ్చరించినా అతని బుద్ధి మారలేదు. తనపై ఇంట్లో ఫిర్యాదు చేసిందన్న కోపంతో ఆమెపై పగ పెంచుకున్నాడు.

నడిరోడ్డుపై అరాచకం: ఇటీవల ఆ టీచర్ ట్యూషన్ చెప్పడానికి వెళ్తుండగా, నిందితుడు ఆమెను వెంబడించాడు. నిర్మానుష్యంగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఆమెను అడ్డుకుని, బలవంతంగా గట్టిగా కౌగిలించుకుని అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె గట్టిగా ప్రతిఘటించడంతో, తన వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో ఆమెపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. ముఖం, మెడ భాగంలో గాయాలవడంతో ఆమె పెద్దగా కేకలు వేశారు. స్థానికులు అక్కడికి చేరుకోవడంతో నిందితుడు పరారయ్యాడు.

ఆస్పత్రిలో చికిత్స: రక్తపు మడుగులో పడివున్న బాధితురాలిని వెంటనే స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స అందించిన వైద్యులు, ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడిందని వెల్లడించారు. ఈ ఘోరానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీల్లో రికార్డ్ అయ్యాయి.

పోలీసుల చర్య: బాధితురాలి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అటెంప్ట్ మర్డర్ మరియు వేధింపుల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, సదరు విద్యార్థిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.



