Viral Video: ఇటుకలపై రెండు నాగుపాముల సంభోగం.. వణికిస్తున్న వైరల్ వీడియో
ఇటుకలపై ఒకదానికొకటి చుట్టుకుని రెండు నాగుపాములు సంభోగం చేస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ అరుదైన దృశ్యాలు నెటిజన్లను భయపెడుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో నెటిజన్లను ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇటుకలపై రెండు నాగుపాములు ఒకదానికొకటి చుట్టుకుని సంభోగం చేస్తున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యాలను ఎవరో రహస్యంగా రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వీడియో వైరల్గా మారింది.
సాధారణంగా పాములంటేనే చాలా మందికి భయం. అలాంటిది రెండు విషపూరితమైన నాగుపాములు చాలా దగ్గరగా తిరుగుతూ, ఒకదానిపై మరొకటి పెనవేసుకుని కనిపించడంతో వీడియో చూసిన వారిలో గగుర్పాటు కలుగుతోంది. “పొరపాటున వీటి జోలికి వెళ్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదం” అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
నిపుణుల వివరాల ప్రకారం, పాములు కూడా సంభోగ కాలంలో ప్రత్యేకమైన ప్రవర్తన చూపుతాయి. మగ పాములు తమ శరీరం నుంచి కొన్ని రకాల రసాయనాలను విడుదల చేసి ఆడ పాములను ఆకర్షిస్తాయి. ఈ సమయంలో ఒక ఆడ పామును పొందేందుకు అనేక మగ పాములు పోటీ పడతాయని చెబుతున్నారు. అందుకే సంభోగ సమయాల్లో నాగుపాములు సాధారణ రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఆగ్రహంగా ఉంటాయని స్నేక్ ఎక్స్పర్ట్స్ పేర్కొంటున్నారు.
అడవులు, చెరువులు, పచ్చని ప్రదేశాలకు సమీపంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎలుకలు, కప్పలు వంటి ఆహారం కోసం అవి కొన్నిసార్లు జనావాసాల వైపు కూడా వస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి వీడియోలు కనిపించినప్పుడు ప్రజలు దూరంగా ఉండి, అటవీ శాఖ లేదా స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారం ఇవ్వడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ రెండు నాగుపాముల సంభోగ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతూ, నెటిజన్లలో ఆశ్చర్యం, భయాన్ని కలిగిస్తోంది.