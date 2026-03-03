Holi Colors: హొలీ రంగులు శుభ్రం అవ్వాలంటే ఇలా చేయండి..
Holi Colors: హొలీ పండుగకు శరీరంపై పడిన రంగులను వదిలించుకోవడానికి అవసరమైన టిప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి
Holi Colors: రంగుల హోలీని దేశవ్యాప్తంగా సంబరంగా జరుపుకుంటున్నారు. రంగులు జల్లుకోవడం.. స్నేహితులు, బంధువులతో ఉల్లాసంగా గడపడం చేస్తున్నారు. అసలే రంగుల పండుగ. ఎంత పండగైనా ఒంటి నిండా రంగులతో రేపు బయటకు వెళ్లాలంటే ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కదా. చాలా మంది ఈ ఇబ్బంది భయంతోనే రంగులు చల్లడానికి స్నేహితులు లేదా బంధువులు వచ్చినపుడు పారిపోయే ప్రయత్నం చేస్తారు. హోలీని ఎంజాయ్ చేయాలని ఉన్నా దూరంగా ఉండిపోతారు. ఈ నేపథ్యంలో హొలీ సంబరాలు ముగిసిన తరువాత శరీరానికి అంటుకున్న రంగులను ఎలా తొలగించుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
హొలీ ఆడే ముందుగానే..
Holi Colors: హోలీ రోజున రంగులతో ఆడుకునే ముందు, మీ మొత్తం శరీరం, జుట్టుకు కొబ్బరి/ఆవాల నూనె లేదా మంచి మాయిశ్చరైజర్ రాయండి. ఇది చర్మంపై ఒక రక్షణ పొరను సృష్టిస్తుంది. రంగులు అంటుకోకుండా నిరోధిస్తుంది.
ముఖం మీద రంగులను ఎలా తొలగించాలి?
మన ముఖం మీద చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. కాబట్టి రంగును తొలగించేటప్పుడు అదనపు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
- ముందుగా, ఎండిన రంగులను ఒక గుడ్డ లేదా చేతులతో బ్రష్ చేయండి.
- దీని తర్వాత సాధారణ నీటితో ముఖాన్ని కడగాలి.
- కళ్ళ చుట్టూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.
- తరువాత తేలికపాటి ఫేస్ వాష్ లేదా క్లెన్సర్ ఉపయోగించండి.
- అప్పటికీ రంగు పోకపోతే, మీరు శనగపిండి, పెరుగు కలిపి పేస్ట్ లా చేసి అప్లై చేయవచ్చు.
- దీనితో పాటు, మీరు పసుపు, నిమ్మరసం కలిపి పేస్ట్ అప్లై చేయవచ్చు.
- ముల్తానీ మట్టికి కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- పొడిబారే సమస్య లేకుండా ఉండటానికి కలబంద జెల్ లేదా ఏదైనా మంచి మాయిశ్చరైజర్ రాయండి.
గుర్తుంచుకోండి, రంగును తొలగించడానికి లేదా మీ ముఖాన్ని శుభ్రం చేయడానికి వేడి నీటిని ఉపయోగించవద్దు. ఇది రంగును సెట్ చేస్తుంది.
శరీరం నుంచి రంగును తొలగించడానికి ఈ తప్పులు చేయకండి
Holi Colors: ముఖంపై రంగును తొలగించేటప్పుడు, మీ చర్మాన్ని తీవ్రంగా రుద్దడం మానుకోండి. ఇది చికాకు, దద్దుర్లు కలిగిస్తుంది. కఠినమైన సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు లేదా రసాయన ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం మానుకోండి. మీరు చర్మంపై ఎరుపు, దురద లేదా వాపును గమనించినట్లయితే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
హోలీ రంగుల నుండి జుట్టును కాపాడుకోండిలా..
రంగులతో ఆడుకునే ముందు, మీ జుట్టుకు కొబ్బరి లేదా ఆవ నూనెను బాగా రాయండి. ఇది మీ జుట్టుపై రక్షణ పొరను సృష్టిస్తుంది. రంగులతో ఆడుకునేటప్పుడు మీ జుట్టును వదులుగా ఉంచవద్దు. దానిని కట్టండి లేదా స్కార్ఫ్/టోపీతో కప్పండి. పొడి జుట్టు అలాగే, రసాయనికంగా చికిత్స చేయబడిన జుట్టుపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. రంగులతో ఆడుకున్న తర్వాత, మీ జుట్టును తేలికపాటి షాంపూతో కడిగి, కండిషనర్ వేయండి.
రంగు జుట్టులోకి లోతుగా చొచ్చుకుపోయి ఉంటే..
దీని కోసం, కొన్ని విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి.
- రంగు పొడిగా ఉంటే, ముందుగా వెడల్పాటి దువ్వెనతో నెమ్మదిగా తొలగించండి, వెంటనే నీరు పోయకండి.
- పెయింట్ తడిగా ఉంటే, వీలైనంత ఎక్కువ పెయింట్ తొలగించడానికి సాధారణ నీటితో బాగా కడగాలి.
- తరువాత, తేలికపాటి షాంపూతో సున్నితంగా శుభ్రం చేసుకోండి. మీ జుట్టును గట్టిగా రుద్దకండి.
- అవసరమైతే, ఒక కప్పు నీటిలో 1-2 టీస్పూన్ల ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కలిపి శుభ్రం చేసుకోండి. కొన్ని నిమిషాల తర్వాత, శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి.
- చివరగా హెయిర్ కండిషనర్ అప్లై చేసి, కొంత సమయం తర్వాత జుట్టును బాగా కడగాలి.
హోలీ రంగులను తొలగించడంలో వంటింటి చిట్కాలు..
Holi Colors: హోలీ రంగులను తొలగించడానికి కొన్ని సులభమైన ఇంటి చిట్కాలను ఉపయోగించవచ్చు.
- శనగపిండి - పాలు కలిపిన పేస్ట్ను చర్మానికి అప్లై చేసి 10-15 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయండి.
- పండిన బొప్పాయి, పసుపు కలిపి పేస్ట్ లా చేసి, చర్మానికి అప్లై చేసి, తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
- ముల్తానీ మట్టి , పెరుగు కలిపిన పేస్ట్ కూడా రంగును తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
- దోసకాయ పేస్ట్ చర్మాన్ని చల్లబరుస్తుంది. రంగును తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.
- మీరు శనగపిండిలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కలిపి దీనిని అప్లై చేయవచ్చు.
- ఏదైనా నివారణ తర్వాత, పొడిబారకుండా ఉండటానికి మాయిశ్చరైజర్ను రాయండి.
గోళ్లలో చిక్కుకున్న రంగుల్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి?
ముందుగా, మీ గోళ్లను గోరువెచ్చని నీటిలో కొన్ని నిమిషాలు నానబెట్టండి. తరువాత, నిమ్మరసం లేదా కొద్దిగా వెనిగర్ వేసి 4-5 నిమిషాలు అలాగే ఉంచండి. ఆ తర్వాత, మృదువైన బ్రష్ లేదా కాటన్ వస్త్రంతో వాటిని సున్నితంగా శుభ్రం చేయండి. అవసరమైతే, మీరు నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ను ఉపయోగించవచ్చు. చివరగా, మీ గోళ్లు పొడిగా,పెళుసుగా మారకుండా నిరోధించడానికి వాటికి క్రీమ్ లేదా నూనె రాయండి.
ఎక్కువసేపు ఉండనీయకండి..
Holi Colors: చర్మంపై రసాయన రంగులను ఎక్కువసేపు ఉంచడం వల్ల చికాకు, దురద, ఎరుపు లేదా అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు సంభవించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇది మచ్చలకు కూడా దారితీస్తుంది. సున్నితమైన చర్మం లేదా చర్మ పరిస్థితులు ఉన్నవారికి ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల, చర్మంపై ఎక్కువసేపు రంగులు ఉంచకుండా ఉండండి.
అదండీ విషయం రంగుల హోలీని ఆనందంగా జరుపుకోండి. జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. సింథటిక్ రంగులను వాడకండి. చర్మాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోండి
గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన టిప్స్ వివిధ వెబ్సైట్స్ నుంచి సేకరించి ఇచ్చిన సూచనలు మాత్రమే. వీటిలో ఏదైనా ఇబ్బంది తలెత్తినా.. మీకు ఆరోగ్యపరంగా ఇతర ఇబ్బందులు ఏవైనా ఉన్నా మీ వ్యక్తిగత వైద్యులను సంప్రదించండి. రంగులు కంటిలో, చెవిలో, ముక్కులో పడి ఇబ్బంది కలిగినట్లయితే, ఇంటి చిట్కాల కంటే వైద్యుల సలహా వెంటనే తీసుకోవడం మంచిది.