Toughest Taxi Driver Test: అక్కడ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కావాలంటే.. 'ఐఏఎస్' కంటే ఎక్కువే చదవాలి!
Toughest Taxi Driver Test: లండన్ నగరంలో ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కావాలంటే ఐఏఎస్ పరీక్ష కంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి. 25 వేల వీధులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఈ వింత పరీక్ష విశేషాలు మరియు దీనివల్ల డ్రైవర్లకు వచ్చే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ చదవండి.
Toughest Taxi Driver Test: మన దేశంలో ఐఏఎస్ (IAS) పరీక్ష ఎంత కఠినంగా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, బ్రిటన్ రాజధాని లండన్లో ట్యాక్సీ డ్రైవర్గా లైసెన్స్ పొందడం కూడా దాదాపు అంత కష్టమని మీకు తెలుసా? గూగుల్ మ్యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నా, అక్కడ డ్రైవర్లు మాత్రం వేల వీధులను తమ మెదడులోనే నిక్షిప్తం చేసుకోవాలి. ఆ ఆసక్తికర విశేషాలు ఇవే..
25 వేల వీధులు.. 160 ఏళ్ల చరిత్ర!
లండన్ నగరం రోమన్ కాలం నాటిది. కాలక్రమేణా ఇది ఒక పద్మవ్యూహంలా విస్తరించింది. ఈ నగరంలో డ్రైవర్గా లైసెన్స్ పొందాలంటే 'ద నాలెడ్జ్' (The Knowledge) అనే కఠినమైన పరీక్షను పాస్ కావాలి.
సిలబస్: లండన్ నగరంలోని సుమారు 25,000 వీధులు, వేలకొద్దీ ల్యాండ్మార్క్లు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రులు మరియు పర్యాటక ప్రాంతాలను డ్రైవర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
సమయం: ఈ పరీక్షకు సిద్ధం కావడానికి కనీసం 3 నుండి 4 సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది.
పరీక్ష విధానం: డ్రైవర్లకు నగరంపై పూర్తి భౌగోళిక అవగాహన ఉండాలి. కేవలం మ్యాప్ చూసి వెళ్తే కుదరదు, ఏ వీధి నుంచి ఏ వీధికి షార్ట్కట్ ఉందో నోటితో చెప్పగలగాలి.
వీరికి 'అల్జీమర్స్' రాదు: పరిశోధనలో వెల్లడి
లండన్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్లపై గతేడాది జరిగిన ఒక అధ్యయనంలో ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. వేల వీధులను గుర్తుపెట్టుకోవడం వల్ల వీరి మెదడు పనితీరు సామాన్యుల కంటే భిన్నంగా ఉంటుందని తేలింది.
హిప్పోక్యాంపస్: మెదడులో జ్ఞాపకశక్తిని నియంత్రించే 'హిప్పోక్యాంపస్' భాగం ఈ డ్రైవర్లలో సాధారణ వ్యక్తుల కంటే పెద్దదిగా ఉంటుందట.
ఆరోగ్య లాభం: నిరంతరం మెదడుకు పని చెప్పడం వల్ల, వీరికి వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మతిమరుపు వ్యాధి (అల్జీమర్స్) వచ్చే అవకాశాలు చాలా తక్కువని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.
ఎందుకు ఇంత కఠినం?
160 ఏళ్ల క్రితమే ఈ పరీక్షా విధానాన్ని లండన్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. పర్యాటకులకు మరియు నగరవాసులకు వేగవంతమైన, నాణ్యమైన సేవలు అందించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. అందుకే లండన్ "బ్లాక్ క్యాబ్" (Black Cab) డ్రైవర్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గౌరవం ఉంటుంది.