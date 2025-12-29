Viral Video : యమధర్మరాజు కూడా షాక్ అయ్యే స్టంట్.. చూస్తుంటేనే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్ కోసం, లైకుల కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది.
తాజాగా ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే. అడ్వెంచర్ పేరుతో ఒక యువకుడు చేసిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన విన్యాసం ఇప్పుడు నెటిజన్లను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు ఒక ఎత్తైన టవర్ చివరన నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ టవర్ నుంచి బయటకు పొడుచుకు వచ్చిన ఒక ఇనుప రాడ్ను పట్టుకుని అతను గాలిలో వేలాడటం మొదలుపెట్టాడు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ ఇనుప రాడ్ పూర్తిగా తుప్పు పట్టి ఉంది. ఏ క్షణంలోనైనా అది విరిగిపోయే అవకాశం ఉన్నా, ఆ యువకుడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా అందులో వేలాడుతూ పుల్-అప్స్ తీయడం ప్రారంభించాడు. కింద చూస్తే ప్రాణాలు పోయేంత లోతు ఉంది, కానీ ఆ యువకుడి ముఖంలో మాత్రం చిరునవ్వు కనిపిస్తోంది.
ఈ ప్రమాదకరమైన స్టంట్ చేసే సమయంలో ఆ యువకుడు కనీసం ఒక సేఫ్టీ బెల్ట్ కానీ, కింద నెట్ కానీ.. ఇలా ఎలాంటి రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోలేదు. ఒక్క సెకను పట్టు తప్పినా లేదా ఆ తుప్పు పట్టిన రాడ్ విరిగినా అతను నేరుగా మృత్యువు ఒడిలోకి వెళ్లడం ఖాయం. అంతకంటే దారుణం ఏమిటంటే.. అక్కడ ఉన్న అతని స్నేహితులు అతడిని ఆపాల్సింది పోయి, కేరింతలు కొడుతూ ఆ దృశ్యాన్ని వీడియో తీస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూస్తున్న నెటిజన్లు "ఇది సాహసం కాదు, ఆత్మహత్యతో సమానం" అంటూ మండిపడుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో పాపులారిటీ కోసం యువత ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేయడంపై ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. కొద్దిపాటి ప్రశంసల కోసం, పది మందికి కనిపించడం కోసం నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని రిస్క్లో పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలను ప్రోత్సహించడం వల్ల మరికొందరు ఇలాంటి సాహసాలకు ఒడిగట్టే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాహసం అంటే నైపుణ్యం ఉండాలి కానీ, ఇలాంటి మూర్ఖత్వం కాదని నెటిజన్లు హితవు పలుకుతున్నారు.