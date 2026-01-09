Solar Eclipse 2026: తొలి సూర్యగ్రహణం 2026..ఆకాశంలో అద్భుతం 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్'.. భారత్లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా?
Solar Eclipse 2026: 2026 ఏడాది తొలి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న సంభవించనుంది. ఈ 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్' సూర్యగ్రహణం భారత్లో కనిపిస్తుందా? సూతక్ నియమాలు పాటించాలా? గర్భిణీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మరియు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ రాశులపై ప్రభావం ఉంటుంది.
Solar Eclipse 2026: 2026 సంవత్సరంలో మొదటి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం నాడు సంభవించబోతోంది. చంద్రుడు సూర్యుడికి, భూమికి మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు ఒక వెలుగుతున్న ఉంగరంలా కనిపించే ఈ అద్భుతాన్ని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ‘వలయాకార సూర్యగ్రహణం’ (Annular Solar Eclipse) లేదా ‘రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్’ అని పిలుస్తారు.
భారత్లో కనిపిస్తుందా?
ఖగోళ ప్రియులకు ఇది కొంత నిరాశ కలిగించే వార్తే. ఈ ఏడాది తొలి సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. * ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?: అంటార్కిటికా ఖండంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆఫ్రికాలోని దక్షిణాది దేశాలు, ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మరియు హిందూ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో పాక్షికంగా వీక్షించవచ్చు.
సూతక్ నియమాలు వర్తిస్తాయా?
♦ హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, ఏ గ్రహణమైనా కంటికి కనిపిస్తేనే దానికి ‘సూతక్’ (అశుభ కాలం) నియమాలు వర్తిస్తాయి.
♦ మన దేశంలో గ్రహణం కనిపించదు కాబట్టి, దేవాలయాలు యధావిధిగా తెరిచే ఉంటాయి.
♦ గర్భిణీలు లేదా ఇతరులు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదని పండితులు చెబుతున్నారు.
♦ అయితే, ఆధ్యాత్మికంగా నమ్మకం ఉన్నవారు ఆ సమయంలో ఇష్టదైవ ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు.
జ్యోతిష్య విశ్లేషణ:
ఈ సూర్యగ్రహణం కుంభ రాశి మరియు శతభిషా నక్షత్రంలో సంభవిస్తుంది. గ్రహణం మన దేశంలో కనిపించకపోయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా గ్రహ గతులలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.
తదుపరి గ్రహణం ఎప్పుడు?:
2026లో రెండో సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12న సంభవించనుంది. అది 'సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం' (Total Solar Eclipse) కావడం విశేషం.