Viral News: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వెండి ధరల లెక్కలు… ఒక్క ట్రిప్తోనే ₹14,000 లాభమా?
భారతదేశంలో వెండి ధరల్లో ఉన్న ప్రాంతాల వారీ తేడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. ఒక సాధారణ యూజర్ చేసిన లెక్కలు పెట్టిన ట్వీట్ ఇప్పుడు ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు, సాధారణ ప్రజలందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
భారతదేశంలో వెండి ధరల్లో ఉన్న ప్రాంతాల వారీ తేడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. ఒక సాధారణ యూజర్ చేసిన లెక్కలు పెట్టిన ట్వీట్ ఇప్పుడు ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు, సాధారణ ప్రజలందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రెండు నగరాల మధ్య ఉన్న వెండి ధర వ్యత్యాసం వల్ల కేవలం ఒక ట్రైన్ ప్రయాణం ద్వారానే వేలల్లో లాభం సాధించవచ్చని చూపించిన ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ఫుడ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ నలిని ఉనగర్ (@NalinisKitchen) X (పూర్వం Twitter) లో చేసిన ఒక పోస్టు ఇప్పుడు చర్చలకు దారితీసింది. ఆమె అక్టోబర్ 14న రెండు నగరాల వెండి ధరలను పోల్చి, ఒక సాధారణ లెక్క చూపించారు.
అహ్మదాబాద్లో 1 కిలో వెండి ధర రూ.1,89,000, విశాఖపట్నంలో అదే రోజు ధర రూ.2,06,000గా ఉంది — అంటే దాదాపు రూ.17,000 వ్యత్యాసం.
ఆమె లెక్కల ప్రకారం, అహ్మదాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం వరకు రిటర్న్ ట్రైన్ టికెట్ ఖర్చు సుమారు రూ.2,000 మాత్రమే వస్తుంది. ఇలా చూస్తే ప్రయాణ ఖర్చులు, పన్నులు తీసేసినా, ఒక్క ట్రిప్లోనే సుమారు రూ.14,000 లాభం వస్తుందని చూపించారు. ఇంకా నెలకు 3–4 సార్లు చేస్తే రూ.43,000 నుండి రూ.58,000 వరకు సంపాదించవచ్చని ఆమె ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
ధర తేడా వెనుక ఉన్న కారణాలు
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రాంతాలవారీగా వెండి ధరల్లో తేడా రావడానికి కొన్ని ముఖ్య కారణాలు ఉన్నాయి:
GST రేట్లు: రాష్ట్రాల మధ్య పన్నుల వ్యత్యాసం వల్ల ధరలో మార్పు వస్తుంది.
స్థానిక డిమాండ్ & సరఫరా: ఒక ప్రాంతంలో కొనుగోలు ఎక్కువైతే ధర పెరుగుతుంది.
రవాణా ఖర్చులు: సరఫరా నగరాల దూరం ఆధారంగా వెండి ధర పెరగవచ్చు.
డీలర్ల లాభం: ప్రతి ప్రాంతంలో డీలర్లు తీసుకునే మార్జిన్ కూడా ధరపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.
స్టాక్ లభ్యత: స్థానికంగా వెండి సరఫరా తక్కువగా ఉంటే ధర పెరుగుతుంది.
ఈ వైరల్ పోస్టుపై యూజర్లు విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు దీన్ని సరదాగా “ఇంతవరకు ఎవరూ ఊహించని అత్యంత ఇండియన్ బిజినెస్ ఐడియా!” అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే, కొంతమంది “కొనుగోలు ధర, అమ్మకపు ధర మధ్య తేడా చాలా ఉంది — వాస్తవ లాభం అంత సులభం కాదు” అని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఫుడ్ & లైఫ్స్టైల్ కంటెంట్ క్రియేటర్ అయిన నలిని, ఈ పోస్టుతో అనుకోకుండా భారతదేశంలోని నగరాల మధ్య వెండి ధరల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని అందరికీ స్పష్టంగా చూపించగలిగారు. ఈ ఘటనతో వెండి మార్కెట్పై సోషల్ మీడియాలో కొత్త చర్చ మొదలైంది.