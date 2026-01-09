Viral Video: లారీ కేబిన్ కాదు.. అది లగ్జరీ కిచెన్.. హైవేపై వెళ్తున్న ట్రక్కులో గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించి భలే వంట సామీ
Viral Video: ట్రక్ డ్రైవర్ల జీవితం ఎప్పుడూ రోడ్ల పైనే సాగుతుంటుంది. ఇల్లు వాకిలి వదిలేసి, వేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తూ దేశం నలుమూలలకు సరుకులను చేరవేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో తినడానికి సరైన సమయం ఉండదు, ఉండటానికి ఇల్లు ఉండదు. అందుకే చాలామంది డ్రైవర్లు తమ ట్రక్కునే ఇల్లుగా మార్చుకుంటారు. అయితే, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే మాత్రం మీరు నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఏకంగా వెళ్తున్న ట్రక్కులోనే గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించి వంట చేస్తున్నాడు.
సాధారణంగా ట్రక్ డ్రైవర్లు ఎక్కడో ఒక చోట బండి ఆపి, కింద పొయ్యి వెలిగించుకుని వంట చేసుకోవడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ ఈ వీడియోలో సీన్ మొత్తం రివర్స్. రోడ్డు ఖాళీగా ఉంది, లారీ ఫుల్ స్పీడుతో వెళ్తోంది. కానీ కేబిన్ లోపల మాత్రం డ్రైవర్ సీటు పక్కనే ఒక వ్యక్తి హాయిగా కూర్చుని గ్యాస్ స్టవ్ మీద రొట్టెలు కాలుస్తున్నాడు. లారీ కుదుపులకు లోనవుతున్నా సరే, అతను మాత్రం ఎంతో ఏకాగ్రతతో తన పనిలో నిమగ్నమైపోయాడు. హోటళ్లు లేదా ధాబాల దగ్గర ఆగి సమయం వృధా చేసుకోవడం ఇష్టం లేకే ఇలా నడుస్తున్న బండిలోనే వంట చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ షాకింగ్ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో badal_kumar_rishi143 అనే ఐడి ద్వారా షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఏకంగా 50 లక్షల వ్యూస్ సంపాదించింది. లక్షకు పైగా నెటిజన్లు ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు. వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఆ వ్యక్తి ధైర్యానికి కొందరు ఫిదా అవుతుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఇలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అగ్నిప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని, ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు.
ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఒక యూజర్ స్పందిస్తూ.. "అంతా బానే ఉంది కానీ, ఇలా బండి వెళ్తున్నప్పుడు వంట చేయకండి భయ్యా.. కాసేపు ఆగి తినండి" అని సలహా ఇచ్చాడు. మరొకరు జోక్ చేస్తూ.. "ఇలా వంట చేస్తే మరో 20 కిలోమీటర్లు ఎక్స్ట్రా ప్రయాణించవచ్చు, టైం సేవ్ అవుతుంది" అని రాశారు. ఇక ఒక మహిళా నెటిజన్ అయితే.. "నాకు కూడా ఇలాంటి వంట చేసే భర్త ఉంటే బాగుండు" అని సరదాగా కామెంట్ చేసింది. ఏదేమైనా డ్రైవర్ల కష్టాలను ఈ వీడియో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తోంది.
ట్రక్ డ్రైవర్ల కష్టాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ, ఇలాంటి పనులు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చే ప్రమాదం ఉంది. నడుస్తున్న వాహనంలో గ్యాస్ సిలిండర్ వాడటం చట్టవిరుద్ధం మాత్రమే కాదు, అత్యంత ప్రమాదకరం. అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసినా లేదా బండి అదుపు తప్పినా పెను ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సాహసాలు ఎవరూ చేయవద్దని పోలీసులు, ట్రాఫిక్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ అవ్వడం కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టవద్దని హితవు పలుకుతున్నారు.