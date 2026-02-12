  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Viral Video : అమ్మో..ఎంతటి ఘోరం..రైలు పట్టాలపై కనిపించిన నరకం..ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన నిర్లక్ష్యం

Viral Video : అమ్మో..ఎంతటి ఘోరం..రైలు పట్టాలపై కనిపించిన నరకం..ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన నిర్లక్ష్యం
x
Highlights

అమ్మో..ఎంతటి ఘోరం..రైలు పట్టాలపై కనిపించిన నరకం..ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిన నిర్లక్ష్యం

Viral Video : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక భయంకరమైన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. రైల్వే పట్టాలపై అజాగ్రత్తగా వెళ్లడం ఎంతటి ప్రమాదమో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. కళ్ళముందే రైలు దూసుకొస్తున్నా ఏమాత్రం గమనించకుండా పట్టాలు దాటుతున్న ఒక వ్యక్తికి జరిగిన ఘోర ప్రమాదం నెటిజన్లను షాక్‌కు గురిచేస్తోంది. ఈ వైరల్ వీడియోలో కనిపిస్తున్న దృశ్యం ఎవరైనా సరే ఒక నిమిషం పాటు ఊపిరి బిగబట్టేలా చేస్తోంది. ఒక వ్యక్తి చాలా నిర్లక్ష్యంగా రైల్వే పట్టాలు దాటుతుండగా, అదే సమయంలో ఎదురుగా ఒక రైలు అత్యంత వేగంగా దూసుకొచ్చింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. అంతటి శబ్దంతో రైలు వస్తున్నా ఆ వ్యక్తి ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. బహుశా అతను ఏదో గాఢమైన ఆలోచనలో ఉండవచ్చు లేదా చెవిలో ఇయర్‌ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఉండవచ్చు. రైలు అతి సమీపంలోకి వచ్చే వరకు కూడా అతను గమనించకపోవడంతో, క్షణాల్లో పెను ప్రమాదం జరిగిపోయింది.

వేగంగా వస్తున్న రైలు ఆ వ్యక్తిని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ ధాటికి అతను గాలిలో భారీ ఎత్తుకు ఎగిరి, చాలా దూరంలో ఉన్న నేలపై పడిపోయాడు. ఆ రైలు వేగం చూస్తుంటే డ్రైవర్ బ్రేకులు వేసే అవకాశం కూడా ఏమాత్రం లేదని అర్థమవుతోంది. వీడియో చూస్తున్న నెటిజన్లు ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఉండే అవకాశం లేదని భావించారు. కానీ, ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అక్కడ ఉన్న జనం స్పందించిన తీరు మాత్రం అభినందనీయం.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అతని వైపు పరుగు తీశారు. రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్న అతడిని జాగ్రత్తగా లేవదీసి, పట్టాల నుంచి దూరంగా సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నప్పటికీ, సరైన సమయంలో సహాయం అందడంతో అతను ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఆపదలో ఉన్న వ్యక్తిని కాపాడేందుకు స్థానికులు చూపించిన చొరవ సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

ఈ వీడియో కేవలం వైరల్ కంటెంట్ మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక హెచ్చరిక. చాలామంది షార్ట్‌కట్ పేరుతో లేదా త్వరగా వెళ్లాలనే తొందరలో రైల్వే పట్టాలను అడ్డదిడ్డంగా దాటుతుంటారు. రైలు ఎంత దూరంలో ఉన్నా దాని వేగాన్ని అంచనా వేయడం కష్టం. ముఖ్యంగా పట్టాల దగ్గర ఉన్నప్పుడు సెల్ ఫోన్ మాట్లాడటం లేదా ఇయర్‌ఫోన్స్ పెట్టుకోవడం ప్రాణాంతకమని రైల్వే శాఖ ఎన్నోసార్లు హెచ్చరించింది. ఒక్క సెకను అజాగ్రత్త జీవితాంతం తీరని శోకాన్ని మిగిలిస్తుందని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick