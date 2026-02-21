Viral Video : ప్లాస్టిక్ గ్లాసులో టీ కాచడం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఈ మహిళ సాహసం చూస్తే దిమ్మతిరగాల్సిందే
Viral Video : సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడు ఏ వీడియో వైరల్ అవుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కానీ తాజాగా ఒక మహిళ చేసిన ప్రయోగం చూస్తే మాత్రం ఎవరైనా ముక్కున వేలేసుకోవాల్సిందే. సాధారణంగా ప్లాస్టిక్ వస్తువును మంట దగ్గరకు తీసుకెళ్తే క్షణాల్లో కరిగిపోతుంది. కానీ ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ ఏకంగా ప్లాస్టిక్ గ్లాసులో టీ కాచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. నమ్మశక్యం కాని ఈ దృశ్యం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది.
ఈ వైరల్ వీడియోలో ఏం జరిగిందంటే.. సదరు మహిళ గ్యాస్ స్టవ్ వెలిగించి, మంటపై ఒక ప్లాస్టిక్ డిస్పోజబుల్ గ్లాసును ఉంచింది. అది కరిగిపోతుందని చూస్తున్న వారందరికీ షాక్ ఇస్తూ, ఆమె అందులో నీళ్లు పోసింది. ఆ తర్వాత టీ పొడి, పాలు, చక్కెర వేసి హాయిగా టీ మరిగించింది. మంట మీద ఉన్నప్పటికీ ఆ గ్లాస్ పూర్తిగా కరిగిపోకపోవడం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది. అయితే, గ్లాసులో నీరు లేని పైభాగం మాత్రం వేడికి కొద్దిగా ముడుచుకుపోయి కరిగింది. కానీ నీరు ఉన్న భాగం మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला गैस पर डिस्पोजल गिलास में चाय बना रही है. pic.twitter.com/gTiuO1Q6hP— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) February 20, 2026
ఆ మహిళ ఈ ప్రయోగాన్ని చాలా సరదాగా చేస్తూ.. "టీ రెడీ అవుతోంది, మీకు కూడా కావాలంటే నన్ను ఫాలో అవ్వండి, టీ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి" అంటూ నవ్వుతూ చెప్పడం వీడియోను మరింత వైరల్ చేసింది. నెటిజన్లు ఈ వీడియో కింద రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "ఇది అద్భుతమా లేక మాయా?" అని కొందరు అడుగుతుంటే, మరికొందరు దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని వెతుకుతున్నారు.
నిజానికి దీని వెనుక ఒక శాస్త్రీయ కారణం ఉంది. ప్లాస్టిక్ గ్లాసులో నీరు ఉన్నంత వరకు, మంట నుంచి వచ్చే వేడిని లోపల ఉన్న నీరు గ్రహిస్తుంది. నీటి మరిగే ఉష్ణోగ్రత 100 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటదు కాబట్టి, ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ దాని కరిగే ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకోదు. అందుకే నీరు ఉన్నంత వరకు గ్లాస్ కరగదు. అయితే ఇలా ప్లాస్టిక్ గ్లాసులో వండిన పదార్థాలను తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ వేడెక్కినప్పుడు అందులోని విషపూరిత రసాయనాలు టీలో కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది.