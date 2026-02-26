  • Menu
Sarpagandha plant: ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉంటే పాములు రావు! ప్రకృతి ఇచ్చిన 'సహజ ఆయుధం' సర్పగంధ!

Sarpagandha plant: వేసవిలో పాముల బెడద నుంచి తప్పించుకోవడానికి మీ ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉండాల్సిందే! సర్పగంధ మొక్క ప్రత్యేకతలేంటి? అది పాములను ఎలా తరిమికొడుతుంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Sarpagandha plant: వేసవి కాలం మొదలైందంటే చాలు.. ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక పాములు చల్లదనం కోసం తమ బొరియల నుంచి బయటకు వస్తుంటాయి. పెరటి పొదలు దాటి నేరుగా మన ఇళ్లలోకి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అయితే, ఎటువంటి విషపూరిత రసాయనాలు వాడకుండానే పాములను ఇంటికి దూరంగా ఉంచే అద్భుతమైన మార్గం ఒకటి ఉంది. అదే సర్పగంధ (Rauvolfia serpentina) మొక్క.

పాములను తరిమికొట్టడంలో సర్పగంధ ఎలా పనిచేస్తుంది?

సర్పగంధ మొక్కలో అపారమైన ఔషధ గుణాలు ఉండటమే కాకుండా, ఇది సహజంగానే పాములకు ఒక "నో ఎంట్రీ" బోర్డులా పనిచేస్తుంది.

ఘాటైన వాసన: ఈ మొక్క ఆకులు, వేర్లు మిరియాలు లేదా పచ్చి మిరపకాయల వంటి అత్యంత ఘాటైన వాసనను వెదజల్లుతాయి. ఈ వాసన పాములకు అస్సలు పడదు.

శక్తివంతమైన మూలకాలు: సర్పగంధ విత్తనాల్లో రెసర్పైన్, సర్పెంటైన్, అజ్మాలిసిన్ వంటి ఆల్కలాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి పాములను, ఇతర సరీసృపాలను దరిచేరకుండా చేస్తాయి.

వేర్ల ప్రయోజనం: ఈ మొక్క వేర్లను ఇంటి కిటికీలు లేదా తలుపుల దగ్గర కట్టడం వల్ల, ఆ వాసన ప్రభావంతో పాములు లోపలికి రాకుండా నిరోధించవచ్చు.

పాములను దూరంగా ఉంచే ఇతర మొక్కలు:

కేవలం సర్పగంధ మాత్రమే కాకుండా, మీ పెరట్లో కింది మొక్కలను నాటడం ద్వారా కూడా పాములను నివారించవచ్చు:

లెమన్ గ్రాస్ (Lemon Grass): ఇందులోని బలమైన సిట్రస్ వాసన పాములకు చికాకు కలిగిస్తుంది.

బంతి పువ్వు (Marigolds): బంతి మొక్కల నుండి వచ్చే వాసన సరీసృపాలను దూరంగా ఉంచుతుంది.

తులసి (Tulsi): తులసిలోని ఔషధ గుణాలు మరియు వాసన కీటకాలను, పాములను రాకుండా నియంత్రిస్తాయి.

వేసవిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

ఇంటి చుట్టూ పొదలు, పిచ్చి మొక్కలు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

♦ గోడల దగ్గర ఉండే రంధ్రాలను పూడ్చివేయాలి.

♦ పెరట్లో సర్పగంధ వంటి మొక్కలను నాటడం వల్ల రక్షణ పొందవచ్చు.

