Most Expensive Coin: ఇలాంటి నాణెం దగ్గరుంటే కోటీశ్వరులే.. విలువ తెలిస్తే మూర్ఛపోవాల్సిందే..

Most Expensive Coin in the World: ప్రపంచవ్యాప్తంగా లావాదేవీల కోసం వివిధ రకాల కరెన్సీలు ఉపయోగిస్తుంటారు. నోట్లే కాకుండా నాణేలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అయితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన నాణెం ఏంటో తెలుసా? అసలు దాని విలువెంతో తెలుసా? ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..దీని విలువ రూ.87 కోట్లు.

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఈ నాణెం పేరు సెయింట్-గౌడెన్స్ డబుల్ ఈగిల్. ఈ నాణెం 1907 సంవత్సరంలో అమెరికాలో రూపొందించారు. ఇది 1933 వరకు అక్కడ చెలామణిలో ఉంది. ఈ నాణేన్ని సెయింట్-గౌడెన్స్ రూపొందించారు. ఈ నాణెం ఆ కాలంలోని అత్యంత అందమైన డిజైన్లలో ఒకటిగా పరిగణించారు.

స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఈ నాణెం తయారు చేశారు. 1934 సంవత్సరంలో, అమెరికా ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇటువంటి నాణేలన్నింటినీ కరిగించి బంగారు నిల్వలుగా ఉంచాలని నిర్ణయించింది. ఆ తరువాత, దేశంలో ప్రబలంగా ఉన్న నాణేలన్నింటినీ సేకరించి కరిగించి బంగారు బిస్కెట్లుగా తయారు చేశారు.

US ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, ఒక డబుల్ ఈగిల్ కాయిన్ ప్రైవేట్ చేతుల్లోనే ఉండిపోయింది. దానిని రికవరీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఆ వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసి విచారించినా దానిని అప్పగించేందుకు నిరాకరించాడు. అంతిమంగా కోర్టు కూడా ఏం చేయలేకపోయింది.

అమెరికాకు చెందిన ఏకైక సెయింట్-గౌడెన్స్ డబుల్ ఈగిల్ నాణెం 2021 సంవత్సరంలో వేలం వేశారు. దీనిలో ఇది దాదాపు రూ. 87 కోట్లకు విక్రయమైంది. దీంతో ఇది ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన, విలువైన నాణేగా మారింది. ఇప్పుడు ఈ నాణెం అంచనా విలువ ఎంతో పెరిగిందంట.

ఓ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నాణేల జాబితాలో రెండవ పేరు లిబర్టీ. దీని డిజైన్ కూడా అమెరికాలో తయారు చేసిందే. అది అక్కడ మాత్రమే పనిచేసేది. ఈ నాణేలు 1792 సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభించాయి. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఇటువంటి నాణేల సంఖ్య కేవలం 2 మాత్రమే. అలాంటి ఒక నాణెం ఆ సంవత్సరంలో వేలం వేశారు. దీని విలువ దాదాపు రూ.75 కోట్లుగా ఉందంట.

ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన నాణేల జాబితాలో బ్రాషర్ డబ్లూన్ మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ నాణెం 1787లో అమెరికాలో చెలామణి కోసం విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు అలాంటి నాణేలు చాలా సంవత్సరాల క్రితం నిలిపేశారు. మార్కెట్‌లో ఒక్కో నాణెం విలువ దాదాపు రూ.55 కోట్లు ఉంటుందని సమాచారం.

