Rs 100 Coin: మీరు కూడా రూ.100 కాయిన్ కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇలా చేయండి!
Rs 100 Coin: రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) శతాబ్ది ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విడుదల చేసిన ప్రత్యేక రూ.100 నాణెం ప్రజలను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. చాలామంది ఈ కాయిన్ను సొంతం చేసుకోవాలని ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, ఈ ప్రత్యేక నాణేన్ని ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలో, ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలో చాలామందికి తెలియదు. ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలు ఈ ప్రత్యేక నాణేలను ఎవరు జారీ చేస్తారు?
ఒక సంస్థ లేదా వ్యక్తి జ్ఞాపకార్థం విడుదల చేసే ఈ ప్రత్యేక నాణేలను భారత ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ అండ్ మింటింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (SPMCIL) మాత్రమే జారీ చేస్తుంది. కాబట్టి, ఈ నాణేలను కేవలం వారి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
రూ.100 నాణెం ఎలా పొందాలి?
ఈ ప్రత్యేక నాణేన్ని పొందాలంటే, కొన్ని సాధారణ దశలను అనుసరించాలి:
అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి: ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది సంవత్సరం రూ.100 నాణెం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత SPMCIL అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లాలి.
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి: వెబ్సైట్లో మీరు మీ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి.
ఆర్డర్ చేయండి: రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తర్వాత, మీరు నాణెం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత నాణేన్ని నేరుగా మీ ఇంటికి డెలివరీ చేస్తారు.
హెచ్చరిక: నకిలీ వెబ్సైట్ల పట్ల జాగ్రత్త!
నాణేలను బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, SPMCIL లేదా RBI యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్లను మాత్రమే ఉపయోగించడం ముఖ్యం. నకిలీ వెబ్సైట్లు లేదా మోసపూరిత లింక్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నకిలీ సైట్లలో మీ వ్యక్తిగత సమాచారం ఇస్తే, మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. మీ సురక్షితమైన కొనుగోలుకు అధికారిక వెబ్సైట్ మాత్రమే సరైన మార్గం.