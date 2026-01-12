Viral Video : వంట గదిలో విన్యాసాలు..లైకులు రాలేదు కానీ..దెబ్బలు మాత్రం గట్టిగానే తగిలాయి
Viral Video : ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తామే సెలబ్రిటీలం అనుకుంటున్నారు. లైకులు, వ్యూస్ కోసం ప్రాణాలకు తెగించి విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ కోసం జనాల పాట్లు చూస్తుంటే నవ్వాలో, ఏడవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. తాజాగా ఒక మహిళ తన కిచెన్లో వంట చేస్తూ డాన్స్ రీల్ చేయబోయి తీవ్రంగా గాయపడింది. కేవలం కొన్ని సెకన్ల వీడియో కోసం ఆమె చేసిన ప్రయత్నం చివరకు ఆసుపత్రి పాలు చేసేలా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక మహిళ తన ఇంటి కిచెన్లో ఫోన్ సెట్ చేసుకొని డాన్స్ చేయడం కనిపిస్తుంది. వంట గదిలో పొయ్యి మీద వంట అవుతుండగానే, ఆమె కెమెరా ముందు రకరకాల స్టెప్పులు వేస్తూ తెగ హడావుడి చేసింది. తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని, ఆ వీడియోకి ఎక్కువ లైకులు రావాలని ఆమె తాపత్రయపడటం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మొదట అంతా బాగానే ఉన్నట్లు అనిపించినా, కొద్దిసేపటికే సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయింది.
డాన్స్ మైకంలో ఉన్న ఆ మహిళ తన చుట్టుపక్కల ఏముందో గమనించలేదు. ఒక స్టెప్ వేస్తూ వెనక్కి వెళ్తున్న క్రమంలో, ఆమె కాలు గ్యాస్ పొయ్యి మీద ఉన్న వేడి వంట పాత్రకు తగిలింది. అంతే.. ఒక్కసారిగా ఆ వేడి వేడి ఆహారం కింద పడిపోయింది. ఆ శబ్దానికి, వేడికి ఒక్కసారిగా కంగారుపడిన ఆమె తన బ్యాలెన్స్ కోల్పోయింది. నేలపై పడిన వేడి పదార్థాల మీద ఆమె కాలు జారడంతో విలవిలలాడుతూ కింద పడిపోయింది. కొన్ని సెకన్ల క్రితం వరకు నవ్వుతూ డాన్స్ చేసిన ఆ ముఖంలో అప్పుడు భయం, నొప్పి స్పష్టంగా కనిపించాయి.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగానే క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. "లైకుల కోసం ఇంత పిచ్చా? కనీసం వంట గదిలో ఉన్నామనే స్పృహ కూడా లేదా?" అని కొందరు మండిపడుతుంటే, "పాపం ఆమెకు తీవ్రమైన గాయాలే తగిలి ఉంటాయి" అని మరికొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొందరైతే "ఇది కేవలం ఒక మహిళకు సంబంధించిన విషయం కాదు.. రీల్స్ పిచ్చితో ప్రమాదాలకు గురవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదొక హెచ్చరిక" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, గుర్తింపు కోసం చూసే ప్రతి ఒక్కరూ తమ భద్రతను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.