Ration Card: రేషన్ కార్డుదారులకు కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్.. 100% డిజిటలైజేషన్ పూర్తి.. ఇక ఎక్కడైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చు!
Ration Card: రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుల 100% డిజిటలైజేషన్ పూర్తి కావడంతో పాటు, 'వన్ నేషన్ - వన్ రేషన్ కార్డ్' ద్వారా లబ్ధిదారులకు కలిగే ప్రయోజనాలపై కీలక ప్రకటన చేసింది.
Ration Card: దేశంలోని పేద ప్రజలకు ఆహార భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా లోక్సభలో కేంద్ర సహాయ మంత్రి నిముబెన్ బంభానియా రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి రెండు అతిముఖ్యమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఈ మార్పులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 81 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూర్చనున్నాయి.
ప్రకటన 1: 100 శాతం డిజిటలైజేషన్ - పారదర్శకతకు పెద్దపీట
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రేషన్ కార్డులన్నీ ఇప్పుడు వంద శాతం డిజిటలైజ్ అయ్యాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఆధార్ అనుసంధానం: 99 శాతానికి పైగా కార్డులు ఇప్పటికే ఆధార్తో లింక్ అయ్యాయి.
అవినీతికి చెక్: బయోమెట్రిక్ విధానం అమలులోకి రావడంతో అనర్హుల తొలగింపు సులభమైంది. దీనివల్ల అసలైన పేదలకు మాత్రమే ఆహార ధాన్యాలు అందుతున్నాయి.
ప్రకటన 2: 'వన్ నేషన్ - వన్ రేషన్ కార్డ్' విప్లవం
వలస కార్మికుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తోంది.
ఎక్కడైనా రేషన్: లబ్ధిదారులు తమ సొంత రాష్ట్రంలోనే కాకుండా, ఉపాధి కోసం దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా అక్కడ ఉన్న డీలర్ వద్ద రేషన్ తీసుకోవచ్చు.
రికార్డు స్థాయిలో లావాదేవీలు: ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 201 కోట్లకు పైగా పోర్టబిలిటీ లావాదేవీలు నమోదయ్యాయి. అంటే కోట్లాది మంది వలసదారులు తమ ఊరికి దూరంగా ఉన్నా ఆకలితో అలమటించాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది.
ఉచిత బియ్యం పథకం నిరాటంకం
ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన (PMGKAY) కింద 81 కోట్ల మందికి ఉచిత ఆహార ధాన్యాల పంపిణీ నిరాటంకగా కొనసాగుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. కరోనా సమయంలో ప్రారంభమైన ఈ అతిపెద్ద ఆహార భద్రత కార్యక్రమం పేద కుటుంబాలపై ఆర్థిక భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గించింది.
కీలక ప్రయోజనాలు:
ఆహార వృధా నివారణ: డిజిటల్ డేటా వల్ల ఏ ప్రాంతంలో ఎంత డిమాండ్ ఉందో తెలుసుకుని ధాన్యాల నిల్వలను పంపడం సులభమైంది.
మొబైల్లోనే వివరాలు: కార్డుదారులు తమ రేషన్ పంపిణీ వివరాలను ఫోన్లోనే చూసుకునే వెసులుబాటు కలిగింది.
జవాబుదారీతనం: డీలర్ల వద్ద అక్రమాలకు తావులేకుండా ఈ-పోస్ (e-PoS) యంత్రాల ద్వారా పంపిణీ జరుగుతోంది.
భారతదేశ ఆహార భద్రత వ్యవస్థ నేడు ప్రపంచ దేశాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని, రానున్న రోజుల్లో ఈ వ్యవస్థను మరింత ఆధునీకరిస్తామని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది.