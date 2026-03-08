  • Menu
Viral Video : తండ్రి బైక్ నడుపుతుంటే.. వెనుక సీటులో పిల్లల లోకం వేరు.. ఈ వీడియో చూస్తే కళ్ళు తిప్పుకోలేరు

Viral Video of Kids
 Social Media Viral

Highlights

Viral Video : చెన్నైలో ట్రాఫిక్ మధ్య బైక్ పై వెళ్తూ ఆడుకుంటున్న చిన్నారుల వీడియో వైరల్ అవుతోంది. వారి అమాయకత్వం, స్వచ్ఛమైన నవ్వులు నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటున్నాయి.

Viral Video : చెన్నై వంటి మహానగరాల్లో ట్రాఫిక్ అంటేనే ఒక నరకం. వాహనాల రద్దీ, హారన్ల మోత, ఆఫీసులకు వెళ్లేవారి హడావిడి.. ఇవన్నీ నిత్యం కనిపించే దృశ్యాలే. అయితే, ఇదే రద్దీ రోడ్డుపై అందరినీ కట్టిపడేసే ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. కోట్లాది మంది హృదయాలను హత్తుకున్న ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఓ తండ్రి బైక్ నడుపుతుండగా, వెనుక సీటులో కూర్చున్న ఇద్దరు చిన్నారుల అమాయకత్వం నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తోంది.

లోకాన్ని మర్చిపోయిన చిన్నారుల ఆట

సాధారణంగా బైక్ మీద వెళ్లేటప్పుడు పిల్లలు అటు ఇటు రోడ్ల వైపు చూడటం లేదా ట్రాఫిక్‌ను చూసి భయపడటం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, ఈ వీడియోలోని చిన్నారుల ప్రపంచం వేరు. తండ్రి బైక్ నడుపుతుండగా, వెనుక కూర్చున్న అన్నదమ్ములు లేదా అక్కాతమ్ముళ్లు తమ సొంత ప్రపంచంలో విహరిస్తున్నారు. చుట్టూ వాహనాలు వేగంగా వెళ్తున్నా, ట్రాఫిక్ గోల వినిపిస్తున్నా వారు మాత్రం అవేవీ పట్టించుకోకుండా ఒకరితో ఒకరు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, చిన్నపాటి ఆటల్లో మునిగిపోయారు. వారి మధ్య ఉన్న ఆ అనురాగం, స్వచ్ఛమైన నవ్వులు చూస్తుంటే అమాయకత్వం అంటే ఇదే కదా అనిపించక మానదు.

కెమెరాలో చిక్కిన అందమైన క్షణం

ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని వెనుక కారులో వస్తున్న ఒక వ్యక్తి తన ఫోన్‌లో బంధించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో స్టోరీస్ బై హ్యాష్ అనే అకౌంట్ ద్వారా షేర్ అయిన ఈ వీడియో నిమిషాల్లోనే వైరల్ అయింది. బైక్ నడుపుతున్న వ్యక్తి రోడ్డుపై పూర్తి ఏకాగ్రతతో వెళ్తుంటే, వెనుక ఉన్న పిల్లలు మాత్రం ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకుంటూ, చేతులతో సైగలు చేస్తూ ఆడుకోవడం ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. ఆ చిన్నారుల నవ్వులు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉన్నాయంటే, ఆ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల్లోకి వెళ్లిపోతున్నారు.

నెటిజన్ల రియాక్షన్

ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ల వర్షం కురుస్తోంది. "చుట్టూ ఎంత రద్దీ ఉన్నా, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. "పిల్లల ప్రపంచం నిజంగా అద్భుతం, వారికి ట్రాఫిక్ కష్టాలు తెలియవు" అని మరొకరు రాసుకొచ్చారు. మన బిజీ లైఫ్‌లో ఇలాంటి చిన్న చిన్న సంతోషాలను మనం మిస్ అవుతున్నామని చాలా మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తం మీద చెన్నై రోడ్లపై కనిపించిన ఈ లిటిల్ వరల్డ్ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

