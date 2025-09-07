Post Office PPF Scheme: పోస్టాఫీస్ పథకం.. చిన్న మొత్తాల్లో పొదుపు.. లక్షల్లో ఆదాయం.. ఎలాగంటే?
Post Office PPF Scheme: పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే PPF అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఒక ప్రసిద్ధ పొదుపు పథకం. ప్రస్తుతం, PPF పథకంపై 7.1 శాతం వార్షిక వడ్డీని అందిస్తున్నారు. PPF పథకం కింద, మీరు కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి డబ్బును డిపాజిట్ చేయాలి. మీరు కోరుకుంటే, మీరు ప్రతి సంవత్సరం PPF ఖాతాలో ఒకేసారి డబ్బును జమ చేయవచ్చు లేదా డబ్బును వాయిదాలలో కూడా జమ చేయవచ్చు. PPF ఖాతాలో సంవత్సరంలో కనీసం రూ. 500, గరిష్టంగా రూ. 1.50 లక్షలు జమ చేయవచ్చు. మీరు వాయిదాలలో డబ్బును జమ చేస్తుంటే, మీరు కేవలం రూ. 50 వాయిదాలు వేయవచ్చు.
PPF ఖాతా 15 సంవత్సరాలలో మెచ్యూరిటీ అవుతుంది. కానీ మీరు కోరుకుంటే, మీరు ఒక ఫారమ్ నింపడం ద్వారా దానిని 5-5 సంవత్సరాల పాటు పొడిగించవచ్చు. PPF ఖాతాను ఏదైనా బ్యాంకులో తెరవవచ్చు. మీకు కావాలంటే, మీరు మీ సమీప పోస్టాఫీసుకు వెళ్లి PPF ఖాతాను కూడా ఓపెన్ చేయచ్చు. మీరు మీ PPF ఖాతాలో ప్రతి సంవత్సరం రూ. 50,000 జమ చేస్తే, 15 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే మెచ్యూరిటీ సమయంలో, మీకు మొత్తం రూ. 13,56,070 లభిస్తుంది. ఇందులో మీ పెట్టుబడిలో రూ. 7,50,000, వడ్డీ రూ. 6,06,070 ఉన్నాయి.
PPF ఖాతాకు సంబంధించి మీరు ఒక విషయంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. మీరు సంవత్సరంలో కనీసం రూ. 500 కూడా జమ చేయకపోతే, మీ ఖాతా క్లోజ్ అవుతుంది. అయితే, పెనాలటీ చెల్లించడం ద్వారా దాన్ని మళ్లీ యాక్టివేట్ చేయవచ్చు. మీరు PPF ఖాతాతో రుణ సౌకర్యాన్ని కూడా పొందుతారు. PPF అనేది ప్రభుత్వ పథకం. అందువల్ల, ఈ ఖాతాలో జమ చేసిన ప్రతి పైసా పూర్తిగా సురక్షితం. PPF ఖాతా తెరిచిన తర్వాత, మీరు 5 సంవత్సరాల ముందు డబ్బును ఉపసంహరించుకోలేరు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత, తీవ్రమైన అనారోగ్యం, పిల్లల విద్య వంటి కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులకు మాత్రమే PPF ఖాతా నుండి డబ్బును ఉపసంహరించుకోవచ్చు.