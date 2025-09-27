PM Kisan: 21వ విడత పీఎం కిసాన్ నిధలు విడుదల.. అకౌంట్ చెక్ చేసుకోండి..!
PM Kisan: కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు రాష్ట్రాల రైతులకు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన 21వ విడతను ముందస్తుగా చెల్లించింది. వాస్తవానికి, ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన 21వ విడతను షెడ్యూల్ కంటే ముందే పంపిణీ చేసిన మూడు రాష్ట్రాల రైతులు వరదల కారణంగా గణనీయమైన నష్టాలను చవిచూశారు. కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లలో 2.7 మిలియన్లకు పైగా రైతుల ఖాతాలకు నేరుగా రూ.540 కోట్లకు పైగా బదిలీ చేశారు. ప్రస్తుతం ప్రకృతి వైపరీత్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్న 21వ విడత ముందస్తు చెల్లింపుగా ఈ మొత్తాన్ని పంపిణీ చేశారు.
అయితే ఇప్పుడు కిసాన్ యోజన 21వ విడత మిగిలిన రాష్ట్రాల రైతుల ఖాతాలకు ఎప్పుడు జమ అవుతుంది? ఈ ప్రశ్న లక్షలాది మంది రైతుల మనస్సుల్లో మెదిలుతుంది. నిజానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 21వ విడతను పంపడానికి సన్నాహాలు చేసింది. మిగిలిన రాష్ట్రాలలోని రైతులు 21వ విడతను ఎప్పుడు అందుకుంటారో తెలుసుకుందాం.
మూడు రాష్ట్రాల రైతులకు వాయిదాలను పంపుతూ, వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రభుత్వం అన్ని పరిస్థితులలోనూ రైతులకు అండగా నిలబడటానికి కట్టుబడి ఉందని పునరుద్ఘాటించారు. రూ.2,000 విడత రైతులకు వారి తక్షణ గృహ అవసరాలను తీర్చడానికి, తదుపరి విత్తనాల చక్రానికి విత్తనాలు, ఎరువులు కొనుగోలు చేయడానికి, వ్యవసాయాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడానికి విశ్వాసాన్ని పొందడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఆర్థిక సహాయంతో పాటు, ఈ విడత ప్రభుత్వం ప్రతి రైతు పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తుందని, ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు వ్యతిరేకంగా వారి పోరాటంలో ఎవరూ వెనుకబడి ఉండరని భరోసాగా కూడా పనిచేస్తుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
21వ విడతను మిగిలిన రాష్ట్రాల్లోని రైతుల ఖాతాలకు ఎప్పుడు బదిలీ చేస్తారో ప్రభుత్వం ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే, దీపావళికి ముందు ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాలకు ఒక్కొక్కటి రూ.2,000 పంపవచ్చని మీడియా నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం దీపావళికి కొన్ని రోజుల ముందు రైతులకు 21వ విడత (PM కిసాన్ యోజన 21వ విడత) బహుమతిగా ఇవ్వవచ్చు. ఈ సంవత్సరం, దీపావళి అక్టోబర్ 20, 21 తేదీలలో జరుపుకుంటారు. అందువల్ల, ఆ సమయానికి ముందే రైతులకు 21వ విడత అందే అవకాశం ఉంది. వాయిదా డబ్బు నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ అవుతుంది.