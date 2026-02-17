Viral Video : దాబాలోకి దూసుకెళ్లిన లారీ.. సెకను గ్యాప్లో తప్పించుకున్న వ్యక్తి.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యం
Viral Video : హైవే పక్కన ప్రశాంతంగా ఉన్న ఒక దాబాలో ఒక్కసారిగా మృత్యువు ముంచుకొచ్చినంత పనైంది. అతి వేగంతో వచ్చిన ఒక లారీ అదుపుతప్పి నేరుగా దాబాలోకి దూసుకెళ్లిన భయంకరమైన దృశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురవుతోంది. జస్ట్ సెకన్ల వ్యవధిలో ఒక ప్రాణం ఎలా తప్పించుకుందో చూస్తే, ఇది కచ్చితంగా దేవుడి చలవే అని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
వీడియో ప్రారంభంలో అంతా మామూలుగానే ఉంది. హైవే పక్కన ఉన్న ఆ దాబాలో కొందరు భోజనం చేస్తున్నారు, మరికొందరు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఒక వ్యక్తి ఎవరి కోసమో ఎదురుచూస్తూ నిలబడి ఉన్నాడు. అంతా సవ్యంగా ఉందనుకుంటున్న సమయంలో, రోడ్డు మీద నుంచి ఒక భారీ లారీ బుల్లెట్లా దూసుకొచ్చింది. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో ఆ లారీ నేరుగా దాబా మెయిన్ గేటును ఢీకొట్టి లోపలికి చొచ్చుకుపోయింది. ఆ ధాటికి అక్కడున్న టేబుళ్లు, కుర్చీలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి.
ఈ ప్రమాదంలో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, గేటు దగ్గర నిలబడిన వ్యక్తి సమయస్ఫూర్తి. తన వైపు మృత్యువులా దూసుకొస్తున్న లారీని చూసిన అతను, మరుక్షణమే లోపలికి పరుగు తీశాడు. అతను అలా పక్కకు తప్పుకున్న మరుక్షణమే లారీ అక్కడ ఉన్న గేటును తుత్తునియలు చేస్తూ దూసుకెళ్లింది. ఒకవేళ అతను ఒక్క సెకను ఆలస్యం చేసినా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేది. ఆ వ్యక్తి వేగమే అతని ప్రాణాలను కాపాడింది.
లారీ దూసుకురావడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దుమ్ము ధూళితో నిండిపోయింది. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక లోపల ఉన్న జనం భయంతో అరుపులు వేస్తూ పరుగులు తీశారు. లారీ ధాటికి దాబా ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. లారీ వేగాన్ని చూస్తుంటే పెను ప్రమాదం జరిగినట్లే అనిపించినా, అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణహాని జరగలేదని సమాచారం. ఈ భయంకర దృశ్యాలు చూసిన నెటిజన్లు నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతం, చావు అంచుల్లో నుంచి బయటపడటం అంటే ఇదే అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
హైవేలపై భారీ వాహనాలు ఎంత వేగంతో వెళ్తాయో ఈ వీడియో మరోసారి కళ్లకు కట్టింది. డ్రైవర్ అజాగ్రత్త లేదా బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్డు పక్కన హోటళ్లు, దుకాణాలు ఉన్నప్పుడు వాహనదారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేదంటే ఇలాంటి ఘోరమైన ప్రమాదాలు జరిగి అమాయకుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది.