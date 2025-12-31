  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Whatsapp Scam: ఇలాంటి ‘న్యూ ఇయర్’ మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయా? ఒక్క క్లిక్‌తో బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అవుతుంది.. జాగ్రత్త!

Whatsapp Scam: ఇలాంటి ‘న్యూ ఇయర్’ మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయా? ఒక్క క్లిక్‌తో బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అవుతుంది.. జాగ్రత్త!
x

Whatsapp Scam: ఇలాంటి ‘న్యూ ఇయర్’ మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయా? ఒక్క క్లిక్‌తో బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అవుతుంది.. జాగ్రత్త!

Highlights

నూతన సంవత్సరం సమీపిస్తుండటంతో ప్రజలు వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదే అవకాశంగా భావిస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు కొత్త కొత్త మోసాలతో రంగంలోకి దిగారు.

న్యూ ఇయర్ వాట్సాప్ స్కామ్ అలర్ట్:

నూతన సంవత్సరం సమీపిస్తుండటంతో ప్రజలు వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదే అవకాశంగా భావిస్తున్న సైబర్ నేరస్థులు కొత్త కొత్త మోసాలతో రంగంలోకి దిగారు. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షల పేరుతో వాట్సాప్‌లో వస్తున్న కొన్ని సందేశాలు కేవలం ఒక క్లిక్‌తోనే మీ ఫోన్‌తో పాటు బ్యాంక్ ఖాతాను కూడా ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నాయి.

“Happy New Year 2026”, “New Year Gift”, “Special Wishes for You” వంటి పేర్లతో వచ్చే లింకులు లేదా ఫైళ్లే ఈ స్కామ్‌కు ప్రధాన ఆయుధం. అవి మీకు తెలిసిన వ్యక్తి పేరుతో వచ్చినా కూడా నిర్లక్ష్యం చేయడం చాలా ప్రమాదకరం.

నూతన సంవత్సర వాట్సాప్ స్కామ్ ఎలా జరుగుతుంది?

ఈ స్కామ్ సాధారణంగా ఒక సాధారణ శుభాకాంక్ష సందేశంతో మొదలవుతుంది. వాట్సాప్‌లో “హ్యాపీ న్యూ ఇయర్” అంటూ ఒక లింక్ లేదా ఫైల్ వస్తుంది.

“మీ కోసం ప్రత్యేక న్యూ ఇయర్ విషెస్ చూడాలంటే క్లిక్ చేయండి” అని అందులో ఉంటుంది.

కొన్నిసార్లు ఇది తెలియని నంబర్ నుంచి వస్తుంది. కానీ ఎక్కువగా స్నేహితుడు, బంధువు లేదా సహోద్యోగి పేరుతో రావడంతో చాలామంది ఆలోచించకుండా క్లిక్ చేస్తారు. ఇక్కడే అసలు ప్రమాదం మొదలవుతుంది.

APK ఫైల్‌లోనే అసలు ట్రాప్

లింక్‌పై క్లిక్ చేసిన వెంటనే వినియోగదారుడు రంగురంగుల శుభాకాంక్షల వెబ్‌పేజీకి వెళ్లిపోతాడు. అక్కడ పూర్తి విషెస్ చూడాలంటే యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయమని చెబుతారు.

ఈ యాప్ Google Play Storeలో ఉండదు. ఇది APK ఫైల్ రూపంలో ఉంటుంది.

NewYearGift.apk, NewYearGreeting.apk వంటి పేర్లతో వచ్చే ఈ ఫైల్ ఫోటో లేదా వీడియోలా కనిపించి వినియోగదారులను మోసం చేస్తుంది. నిజానికి ఇది మీ ఫోన్‌కు అత్యంత ప్రమాదకరమైన మాల్వేర్.

APK అంటే ఏమిటి?

APK అనేది Android ఫోన్లలో యాప్‌లను ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఫైల్ ఫార్మాట్.

తెలియని మూలాల నుంచి వచ్చే APK ఫైళ్లలో వైరస్‌లు, స్పైవేర్‌, బ్యాంకింగ్ మాల్వేర్ ఉండే అవకాశం ఎక్కువ.

న్యూ ఇయర్ పేరుతో వచ్చే APK ఫైళ్లు మీ ఫోన్ డేటా మొత్తాన్ని హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి ఇచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది?

APK ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వెంటనే అది

SMSలు

నోటిఫికేషన్లు

కాంటాక్టులు

స్టోరేజ్

బ్యాంకింగ్ యాప్ యాక్సెస్

లాంటి అనుమతులు అడుగుతుంది. ఇవి ఇచ్చిన క్షణంలోనే మీ ఫోన్‌పై పూర్తి నియంత్రణ మోసగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది.

OTPలు ఆటోమేటిక్‌గా చదవబడతాయి,

బ్యాంక్ లావాదేవీలు మీకు తెలియకుండానే జరుగుతాయి,

మీ WhatsApp అకౌంట్ ద్వారా ఇతరులకు కూడా స్కామ్ లింకులు పంపబడతాయి.

పొరపాటున లింక్ క్లిక్ చేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?

మీరు అనుకోకుండా ఇలాంటి APK ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసి ఉంటే వెంటనే:

ఆ యాప్‌ను పూర్తిగా డిలీట్ చేయండి

ఫోన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఆఫ్ చేయండి

మొబైల్ సెక్యూరిటీ స్కాన్ చేయండి

మరో ఫోన్ ఉపయోగించి WhatsApp, ఇమెయిల్, బ్యాంకింగ్ యాప్ పాస్‌వర్డ్‌లు మార్చండి

వెంటనే మీ బ్యాంకును సంప్రదించండి

అనుమానాస్పద లావాదేవీలను చెక్ చేయండి

cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయండి లేదా 1930 హెల్ప్‌లైన్‌కు కాల్ చేయండి

ముఖ్య సూచన

నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు చూడటానికి ఎలాంటి యాప్ డౌన్‌లోడ్ అవసరం లేదు. వాట్సాప్‌లో వచ్చే అనుమానాస్పద లింకులు, ఫైళ్లకు దూరంగా ఉండటమే మీ భద్రతకు ఉత్తమ మార్గం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick