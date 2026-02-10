Viral Video: మెట్రో స్టేషన్లో కొడుకు ప్రేమ లీలలు..రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న అమ్మ ఏం చేసిందంటే?
Viral Video: సోషల్ మీడియా యుగంలో ఏది నిజమో, ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోవడం కష్టంగా మారింది. తాజాగా మెట్రో స్టేషన్లో జరిగిన ఒక వింత సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. సాధారణంగా ఒక కొడుకు తన గర్ల్ఫ్రెండ్తో బయట కనిపిస్తే ఏ తల్లయినా ఇంటికి వెళ్ళాక క్లాస్ పీకుతుంది లేదా అక్కడికక్కడే మందలిస్తుంది. కానీ ఈ వీడియోలో ఉన్న అమ్మ మాత్రం ఎవరూ ఊహించని పని చేసి అందరినీ విస్తుపోయేలా చేసింది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక అబ్బాయి, అమ్మాయి మెట్రో స్టేషన్లోని ఒక బెంచీపై కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు. అంతలోనే ఆ అబ్బాయి తల్లి అక్కడికి ఊహించని విధంగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన కొడుకును మరొక అమ్మాయితో చూడగానే ఆమె కోప్పడలేదు, తిట్టలేదు. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ తన బ్యాగులో నుంచి స్వీట్లు, పండ్లు బయటకు తీసింది. అక్కడికక్కడే ఆ జంటకు నిశ్చితార్థం చేయడం మొదలుపెట్టింది. చుట్టుపక్కల ఉన్న భక్తులు, ప్రయాణికులు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక తెల్లముఖం వేశారు.
ఈ వీడియోలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఆ తల్లి ప్రవర్తన. ఆమె రకరకాల ఆచారాలు పాటిస్తూ, పక్కనే ఉన్న కెమెరామన్ను వీడియో సరిగ్గా తీయమని ఆర్డర్లు వేస్తోంది. అబ్బాయి పదే పదే వద్దని మొత్తుకుంటున్నా ఆమె మాత్రం అస్సలు తగ్గలేదు. "నువ్వు ఇలా బయట తిరుగుతూ దొరికిపోయావు, నా పరువు పోయింది.. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరి ముందే ఈ సంబంధం ఖాయం కావాల్సిందే" అంటూ తెగేసి చెప్పింది. ఆ అమ్మాయి నోట్లో స్వీటు పెట్టి పెళ్లి సంబంధాన్ని ప్లాట్ఫారమ్పైనే సెటిల్ చేసేసింది.
🚨 मा ने मेट्रो स्टेशन पर जब बेटे को गर्ल फ्रेंड के साथ पकड़ा सीधे रोका कर दिया— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) February 7, 2026
एक बार में ही बेटे की समस्या खत्म कर दी ,अब बहाने बना कर मिलने का झंझट खत्म pic.twitter.com/5nt1YKtMaS
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే లక్షలాది వ్యూస్ వచ్చాయి. అయితే దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెట్రో స్టేషన్కు ఒక తల్లి స్వీట్లు, పండ్లు సిద్ధం చేసుకుని రావడం చూస్తుంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక స్క్రిప్టెడ్ ఫ్రాంక్ వీడియో అయి ఉంటుందని చాలా మంది వాదిస్తున్నారు. కంటెంట్ కోసం ఇలాంటి వింత రీల్స్ చేయడం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయిపోయిందని విమర్శిస్తున్నారు.
మరోవైపు భారతీయ తల్లిదండ్రుల అతి ఉత్సాహం ఇలాగే ఉంటుందని కొందరు నవ్వుకుంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో కొడుకును తిట్టే కంటే, ఇలా పెళ్లి సంబంధం ఖాయం చేయడం ఒక తెలివైన పద్ధతి అని సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఆ అమ్మాయి అనుమతి లేకుండా ఇలా చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మరికొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఈ వీడియో మాత్రం ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.