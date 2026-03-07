International Womens Day: మహిళా దినోత్సవం మార్చి 8వ తేదీనే ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా..?
International Womens Day: మార్చి 8, 2026 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల హక్కులు, చట్టపరమైన సవాళ్లు, సాధికారతపై సమగ్ర విశ్లేషణ.
Women Empowerment: ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళల సాధికారతను, వారి పోరాట పటిమను చాటిచెప్పే రోజు మార్చి 8. 2026 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదు, మహిళల హక్కుల అమలులో ఉన్న అడ్డంకులను అధిగమించాలనే బలమైన సంకల్పాన్ని గుర్తుచేసే సందర్భం. ఈ ఏడాది ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రకటించిన "హక్కులు. న్యాయం. చర్య. అన్ని మహిళలు మరియు బాలికల కోసం" అనే ఇతివృత్తం అత్యంత ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
కాగితంపై హక్కులు.. వాస్తవంలో అడుగులు
నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, పురుషులతో సమానమైన చట్టపరమైన హక్కులు మహిళలకు 64% మాత్రమే లభిస్తున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. కేవలం చట్టాల రూపకల్పనతో సరిపెట్టకుండా, అవి క్షేత్రస్థాయిలో, ప్రతి మహిళా జీవితంలో ఎలా అమలువుతున్నాయో చూడటమే ఈ ఏడాది ప్రధాన లక్ష్యం. భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి కార్పొరేట్ ఆఫీసుల వరకు.. మహిళలకు సమాన వేతనం, భద్రత, మరియు న్యాయ వ్యవస్థకు సులభతరమైన ప్రాప్యత కల్పించడమే నేటి నినాదం.
చరిత్ర పుటల్లో మార్చి 8
ఈ తేదీకి దశాబ్దాల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. 1908లో న్యూయార్క్లో 15,000 మంది మహిళలు చేపట్టిన నిరసన నుండి, 1917 రష్యా విప్లవం వరకు.. మహిళలు తమ హక్కుల కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేశారు. క్లారా జెట్కిన్ వంటి వారి చొరవతో ప్రారంభమైన ఈ ప్రయాణం, నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు పొందింది. ఈ రోజు మనకు కేవలం సెలవుదినం కాదు, మనకంటే ముందు తరం వారు అందించిన హక్కుల వారసత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ, తదుపరి తరం కోసం మరిన్ని మెరుగైన అవకాశాలను సృష్టించుకోవాల్సిన బాధ్యతను గుర్తు చేస్తుంది.
భారతదేశంలో మారుతున్న దృక్పథం
భారతదేశంలో నేడు మహిళా దినోత్సవం ఒక పండుగలా మారుతోంది. 'బేటీ బచావో - బేటీ పడావో', ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ పథకాలు మహిళల ఆరోగ్యం మరియు విద్యపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నాయి. నగరాల్లో పింకాథాన్ల వంటి కార్యక్రమాలతో మహిళలు తమ ఆరోగ్యం మరియు ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటే, గ్రామాల్లో స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా మహిళలు ఆర్థిక స్వయంప్రతిపత్తిని సాధిస్తున్నారు.
ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ
ముంబైలోని గ్లామరస్ బోర్డు గదుల నుండి రాజస్థాన్లోని మారుమూల గ్రామ పంచాయతీల వరకు, మహిళలు ప్రతి రంగంలోనూ అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు. చాలా సాధించాం, కానీ చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యం ఇంకా ఉంది. నిజమైన సమానత్వం అంటే కేవలం అవకాశాలు ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు, లింగ వివక్ష లేని ప్రపంచాన్ని నిర్మించడం. మార్చి 8న మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి రోజూ మహిళల శక్తిని గౌరవిస్తూ, న్యాయం కోసం నిలబడదాం.