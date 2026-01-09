Lunar Eclipse 2026: 2026లో రెండు చంద్రగ్రహణాలు.. భారత్లో 'బ్లడ్ మూన్' సందడి.. డేట్స్ మరియు టైమింగ్స్ ఇవే!
Lunar Eclipse 2026: 2026లో రెండు చంద్రగ్రహణాలు సంభవించనున్నాయి. మార్చి 3న వచ్చే తొలి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భారత్లో కనిపిస్తుందా? బ్లడ్ మూన్ అంటే ఏమిటి? సూతక కాలం నియమాలు మరియు గ్రహణ దోష నివారణ మార్గాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Lunar Eclipse 2026: ఖగోళ ప్రియులకు, ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు 2026 సంవత్సరం అద్భుతమైన దృశ్యాలను విందు చేయబోతోంది. ఈ ఏడాది మొత్తం రెండు చంద్రగ్రహణాలు సంభవించనున్నాయి. భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడటం వల్ల ఏర్పడే ఈ గ్రహణాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మానవ జీవితంపై, ముఖ్యంగా భావోద్వేగాలపై ప్రభావం చూపుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
తొలి చంద్రగ్రహణం - సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం (Total Lunar Eclipse):
2026లో మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3, మంగళవారం నాడు సంభవించబోతోంది.
ప్రత్యేకత: ఇది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం. ఈ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో మెరుస్తూ ‘బ్లడ్ మూన్’ (Blood Moon) గా కనిపిస్తాడు.
భారత్లో కనిపిస్తుందా?: అవును, భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:22 నుండి 7:53 గంటల వరకు గ్రహణం ఉంటుంది. గ్రహణం ముగింపు దశలో భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది. * ఎక్కడెక్కడ?: ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
రెండో చంద్రగ్రహణం - పాక్షిక చంద్రగ్రహణం (Partial Lunar Eclipse): ఈ ఏడాది రెండో చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28, శుక్రవారం నాడు ఏర్పడనుంది.
దృశ్యమానత: ఇది ప్రధానంగా యూరప్, ఆఫ్రికా, అమెరికా ఖండాల్లో కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో దీని దృశ్యమానత మరియు ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
సూతక కాలం - పాటించాల్సిన నియమాలు: హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చంద్రగ్రహణానికి 9 గంటల ముందే సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుంది.
ఆహారం: నిల్వ ఉంచిన ఆహార పదార్థాలపై గ్రహణ ప్రభావం పడకుండా తులసి ఆకులను వేయాలి. సూతక కాలంలో వంట చేయడం, తినడం నిషిద్ధం (పిల్లలు, గర్భిణీలు, వృద్ధులకు మినహాయింపు ఉంటుంది).
ఆధ్యాత్మికం: గ్రహణ సమయంలో దేవాలయాల తలుపులు మూసివేస్తారు. ఈ సమయంలో ధ్యానం లేదా దైవ నామస్మరణ చేయడం శుభప్రదం.
గ్రహణం తర్వాత ఏం చేయాలి? గ్రహణ ప్రభావం తొలగిపోవడానికి ముగిసిన వెంటనే తలస్నానం ఆచరించాలి. ఇల్లంతా గంగాజలంతో శుద్ధి చేసుకుని, దీపారాధన చేయాలి. శక్తి ఉన్నవారు పేదలకు అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేయడం వల్ల గ్రహణ దోషాలు తొలగిపోతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.