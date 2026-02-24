  • Menu
Home  > స్పెషల్స్

Viral Video : ఈ శతాబ్దపు భయంకరమైన జంతు పోరాటం.. ఈ వీడియో చూస్తే వణికిపోతారు!

Viral Video : ఈ శతాబ్దపు భయంకరమైన జంతు పోరాటం.. ఈ వీడియో చూస్తే వణికిపోతారు!
x
Highlights

ఈ శతాబ్దపు భయంకరమైన జంతు పోరాటం.. ఈ వీడియో చూస్తే వణికిపోతారు!

Viral Video : అడవి అంటేనే ఎన్నో రహస్యాలకు నిలయం. అక్కడ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో, ఎవరు ఎవరికి ఆహారం అవుతారో ఊహించడం అసాధ్యం. అడవికి రాజుగా పిలవబడే సింహం తన బలం, వేగం, గంభీరంతో భూమి మీద తిరుగులేని అథారిటీని కలిగి ఉంటుంది. కానీ, అదే సమయంలో నీటి ప్రపంచంలో మొసలిని మించిన మొనగాడు మరొకరు ఉండరు. తన బలమైన దవడలతో ఎంతటి పెద్ద జంతువునైనా క్షణాల్లో నీటిలోకి లాగేయగల శక్తి మొసలి సొంతం. మరి ఈ ఇద్దరు మహా బలశాలురు ముఖాముఖి తలపడితే ఎలా ఉంటుంది? వినడానికి వింతగా ఉన్నా, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురికాక మానదు.

ముకేశ్ నోఖ్వాల్ అనే ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో పోస్ట్ అయిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది. ఒక నది ఒడ్డున సింహం మెల్లగా అడుగులు వేస్తూ నీటి వైపు వెళ్తుంది. బహుశా దాహం తీర్చుకోవడానికో లేదా ఏదైనా వేటాడడానికో అది ప్రయత్నిస్తుండవచ్చు. చుట్టుపక్కల వాతావరణం అంతా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లు అనిపించినా, నీటిలో మాత్రం ఒక భయంకరమైన ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఆ సింహం ఊహించలేకపోయింది. సింహం నీటిని తాకగానే, మెరుపు వేగంతో ఒక భారీ మొసలి నీటి నుంచి బయటకు వచ్చి దానిపై దాడి చేసింది.

అసలు సింహం తేరుకునే లోపే, మొసలి తన పదునైన దవడలతో సింహం ముఖాన్ని గట్టిగా పట్టేసుకుంది. ఈ దృశ్యం చూస్తుంటే ఊపిరి ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. అడవికి రాజుగా పేరున్న సింహం, మొసలి పట్టు నుంచి తప్పించుకోవడానికి నరకయాతన పడటం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా మొసలి పట్టు అంటేనే మృత్యువుతో సమానం. ఒక్కసారి అది తన దవడల మధ్య చిక్కిన ప్రాణిని అంత సులభంగా వదలదు. సింహం తన సర్వశక్తులూ ఒడ్డి వెనక్కి లాక్కుంటూ భయంకరంగా గర్జిస్తోంది. ఆ పోరాటంలో నీటి చినుకులు చుట్టుపక్కల ఎగురుతుండటం అక్కడి ఉద్రిక్తతకు అద్దం పడుతోంది.

ఒక దశలో సింహం ప్రాణాలు పోతాయేమో అనిపించేలా ఆ సీన్ సాగింది. ధైర్యానికి నిలువెత్తు రూపమైన సింహం, తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పడుతున్న పాట్లు అడవిలో ఎవరూ సురక్షితం కాదు అనే నిజాన్ని గుర్తుచేస్తాయి. నేల మీద సింహానిదే రాజ్యమైనా, నీటి దగ్గర మాత్రం మొసలిదే పైచేయి అని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది. అయితే ఆ సింహం చివరికి ప్రాణాలతో బయటపడిందా లేదా అనేది పూర్తి స్థాయిలో వెల్లడి కానప్పటికీ, ప్రకృతిలో ఎవరి బలం ఎక్కడ పనిచేస్తుందో వివరించడానికి ఈ క్లిప్ ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick