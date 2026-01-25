కేరళ లాటరీలో భారీ జాక్పాట్.. కొత్త ఏడాదిలో రూ. 20 కోట్లు గెలిచిన అదృష్టవంతుడు.. ఆ టికెట్ నంబర్ ఇదే!
కేరళ బంపర్ లాటరీలో అదృష్టం వరించింది! రూ.20 కోట్ల జాక్పాట్ గెలిచిన అజ్ఞాత వ్యక్తి. కొట్టాయం ఏజెంట్ అమ్మిన టికెట్కు మొదటి బహుమతి.
కొత్త ఏడాది వేళ ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తిని అదృష్టం వరించింది. కేరళ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన 'క్రిస్మస్-న్యూ ఇయర్ బంపర్ లాటరీ' డ్రా శనివారం వెలువడింది. ఈ డ్రాలో ఒకే ఒక్క టికెట్పై ఏకంగా రూ. 20 కోట్ల భారీ జాక్పాట్ తగిలింది.
విజేత వివరాలు మరియు టికెట్ నంబర్:
మొదటి బహుమతి (రూ. 20 కోట్లు): XC 138455
అమ్మిన ప్రాంతం: కొట్టాయం జిల్లా, కంజిరప్పల్లి బస్టాండు సమీపంలోని సుదీక్ అనే ఏజెంట్ ఈ టికెట్ను విక్రయించారు. ప్రస్తుతం ఆ అదృష్టవంతుడు ఎవరనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
ప్రైజ్ మనీ ఎంత వస్తుంది?
రూ. 20 కోట్లు గెలిచినప్పటికీ, విజేత చేతికి మొత్తం సొమ్ము రాదు.
ఏజెంట్ కమీషన్: 10 శాతం మినహాయిస్తారు.
ఆదాయపు పన్ను (Income Tax): 30 శాతం కట్ అవుతుంది.
నికర మొత్తం: అన్ని మినహాయింపుల తర్వాత విజేతకు సుమారు రూ. 12.4 కోట్లు అందుతాయి.
రెండో బహుమతి విజేతల జాబితా (రూ. 1 కోటి చొప్పున 20 మందికి):
రెండో బహుమతి కింద రూ. 1 కోటి గెలుచుకున్న ప్రధాన టికెట్ నంబర్లు ఇవే:
XA 226117, XA 528505, XB 182497, XB 359237, XB 413318, XC 103751, XC 203258, XC 239163, XC 312872, XC 362518, XD 241658, XD 286844, XE 130140, XJ 361121, XJ 407914, XJ 474940, XK 136517, XK 464575, XK 489087, XL 230208.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు:
ఈ ఏడాది కేరళ బంపర్ లాటరీకి భారీ స్పందన లభించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే అమ్మకాలు 16 శాతం పెరిగాయి.
మొత్తం అమ్మకమైన టికెట్లు: 54.08 లక్షలు.
అత్యధిక అమ్మకాలు: పాలక్కాడ్ జిల్లాలో ఏకంగా 15 లక్షల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
బహుమతిని క్లెయిమ్ చేయడం ఎలా?
విజేతలు ముందుగా కేరళ గెజిట్లో ప్రచురించిన ఫలితాలను సరిచూసుకోవాలి.
రూ. 10,000 లోపు: ఏదైనా లాటరీ షాపులో తీసుకోవచ్చు.
రూ. 10,000 పైన: గుర్తింపు కార్డులు, ఒరిజినల్ టికెట్తో తిరువనంతపురంలోని లాటరీ ఆఫీసు లేదా బ్యాంకును 30 రోజుల్లోపు సంప్రదించాలి.