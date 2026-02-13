  • Menu
Viral News: ఫాలోవర్లు పెరగకపోవడంతో స్టూడియోకు నిప్పంటించిన యువకుడు..రూ.10 లక్షల నష్టం
Highlights

Viral News: జార్ఖండ్‌లో అనుచరులు పెరగక నిరాశ చెందిన యువకుడు ఇంటి చిత్ర కేంద్రానికి నిప్పంటించాడు. రూ.10 లక్షల పరికరాలు దగ్ధం, కుటుంబం కష్టాల్లో.

జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని గర్హ్వా జిల్లాలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో అనుచరులు పెరగకపోవడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురైన యువకుడు తన ఇంట్లో ఏర్పాటు చేసిన చిత్రీకరణ–సంపాదక కేంద్రానికి నిప్పంటించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు రూ.10 లక్షల విలువైన పరికరాలు దగ్ధమైనట్లు సమాచారం.

27 ఏళ్ల కంటెంట్ సృష్టికర్త విధాయక్ ప్రజాపతి తన నివాసంలోనే చిత్ర సంపాదక పనుల కోసం ఆధునిక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. వీడియో వేదికలో గుర్తింపు పొందాలని ఆశతో పూర్వీకుల భూమిని కూడా విక్రయించి ఈ కేంద్రాన్ని నిర్మించాడని స్థానికులు తెలిపారు. అనేక నెలలుగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో అనుచరులు, వీక్షణలు రాకపోవడంతో మానసిక ఒత్తిడికి లోనైనట్లు చెబుతున్నారు.

ఫిబ్రవరి 7 రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో అతను కేంద్రంలో తలుపులు వేసుకుని నిప్పంటించాడు. దట్టమైన పొగ వ్యాపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఇనుప తలుపుల వెనుక ఇరుక్కుపోయారు. వారి కేకలు విని పొరుగువారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇంటి పక్క గోడను పగులగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించి కుటుంబ సభ్యులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో గణక యంత్రాలు, చిత్రీకరణ పరికరాలు, శబ్ద వ్యవస్థలు, వెలుగు పరికరాలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. మొత్తం నష్టం రూ.10 లక్షలకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

స్థానిక మాజీ గ్రామాధ్యక్షుడు ప్రకాశ్ కుమార్ అరుణ్ మాట్లాడుతూ యువకుడు ఎంతో కష్టపడి పనిచేసేవాడని, కానీ విజయం సాధించాలనే ఒత్తిడి కారణంగా మానసికంగా కుంగిపోయాడని తెలిపారు. ఘటన అనంతరం అతను వెనుక గోడ దాటి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. తరువాత బంధువులు గుర్తించి వైద్య చికిత్స కోసం రాంచీకి తరలించారు. ప్రస్తుతం కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ప్రభుత్వ సహాయం కోరుతోంది.

