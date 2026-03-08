  • Menu
Happy Women's Day 2026 Wishes: నారీ శక్తికి నీరాజనం.. సృష్టికి మూలం.. ప్రగతికి ప్రాణం.. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఇలా చెప్పండి!

x

Highlights

Happy Women's Day 2026 Wishes: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం (మార్చి 8) సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు పంపాల్సిన అద్భుతమైన విషెస్, కోట్స్. 2026 స్పెషల్ థీమ్ "Give To Gain" పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

Happy Women's Day 2026 Wishes: ఒకప్పుడు ఇంటి గడపకే పరిమితమైన మహిళ, నేడు అంతరిక్ష పరిశోధనల నుంచి దేశ పాలన వరకు ప్రతి రంగంలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. అమ్మగా ప్రాణం పోస్తూ, భార్యగా సగభాగం పంచుకుంటూ, సోదరిగా అండగా నిలుస్తూ సృష్టి గమనాన్నే మారుస్తోంది. ఈ ఆదివారం (మార్చి 8) అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా, స్త్రీమూర్తుల ఆత్మవిశ్వాసానికి వందనం చేస్తూ పంపాల్సిన అద్భుతమైన సందేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

2026 స్పెషల్ థీమ్: "Give To Gain"

ప్రతి ఏటా ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో నిర్వహించే ఈ వేడుకలో, 2026 సంవత్సరానికి గాను "Give To Gain" అనే థీమ్‌ను ఖరారు చేశారు.

ముఖ్య ఉద్దేశం: మహిళల పట్ల ఔదార్యం చూపడం, వారికి సరైన మార్గదర్శకత్వం (Mentorship) అందించడం మరియు వనరులను పంచుకోవడం ద్వారా లింగ సమానత్వాన్ని మరింత వేగవంతం చేయడం.

నేపథ్యం: ఇది కేవలం ఒక తేదీ మాత్రమే కాదు.. మహిళలు తమ ఓటు హక్కు, సమానత్వం కోసం చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటానికి సజీవ సాక్ష్యం.

మీ ఆత్మీయుల కోసం బెస్ట్ విషెస్

టాప్-5 పవర్‌ఫుల్ మెసేజెస్:

అద్భుత శక్తి: సృష్టికి మూలం, జీవానికి ఆధారం.. ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించే అద్భుత శక్తి మహిళకు వందనం.

విజయ ప్రస్థానం: ప్రతి విజయం వెనుక ఒక మహిళ ఉంటుంది అంటారు.. కానీ నేటి మహిళ ఆ విజయానికి ముందు నిలబడుతోంది. హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే!

ధైర్యం: ఓటమిని అంగీకరించని ధైర్యం, కన్నీటిని దాచుకునే గంభీరం మహిళ సొంతం.

వెలుగు: పదిమందికి వెలుగునిచ్చే సూర్యుడికైనా, పుట్టుకనిచ్చేది ఓ మాతృమూర్తే.

ఆత్మవిశ్వాసం: నింగిలోని తారల కంటే, నీ కళ్లలోని ఆత్మవిశ్వాసం ఎంతో ప్రకాశవంతమైనది.

కుటుంబ సభ్యులకు స్పెషల్ కోట్స్:

అమ్మకు: నా ప్రాణం, నా సర్వస్వం అయిన నా కన్నతల్లికి పాదాభివందనాలతో.. మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

భార్యకు: నా సగభాగం మాత్రమే కాదు, నా జీవితానికి అర్థం నేర్పిన నా ధర్మపత్నికి హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే.

సోదరికి: నా కష్టసుఖాల్లో తోడుంటూ, నాపై ఎప్పటికీ ప్రేమను కురిపించే నా ప్రియమైన అక్క/చెల్లెమ్మకు శుభాకాంక్షలు.

సోషల్ మీడియా & వాట్సాప్ స్టేటస్ స్పెషల్:

♦ వనిత లేనిదే లోకం లేదు.. అందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

♦ అబల కాదు ఆమె అనంత శక్తి.. సకల కళా సబల!

♦ చదువుకున్న మహిళ.. ఇంటికే కాదు, ఈ దేశానికే వెలుగు.

మహిళలను కేవలం పూజించడం కాదు, వారిని గౌరవించడం నేర్చుకోవడమే నిజమైన మహిళా దినోత్సవం. శరీర బలం కన్నా గొప్పదైన మానసిక బలంతో దూసుకుపోతున్న నేటి మహిళామణులందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే 2026!

