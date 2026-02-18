  • Menu
Aadhar: ఆధార్‌లో తండ్రి పేరుకు బదులుగా భర్త పేరు ఇలా మార్చండి – ఇంటి నుంచే 5 నిమిషాల్లో!

Highlights

Aadhar: ఆధార్ కార్డులో తండ్రి పేరు స్థానంలో భర్త పేరు మార్చుకోవాలా? కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌డేట్ చేసే సులభమైన పద్ధతి మరియు కావాల్సిన పత్రాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Aadhar: నేటి కాలంలో ఆధార్ కార్డు లేనిదే ఏ పనీ జరగడం లేదు. అయితే మహిళలకు వివాహం జరిగిన తర్వాత ఆధార్‌లో చిరునామాతో పాటు, తండ్రి పేరు స్థానంలో భర్త పేరు (C/O స్థానంలో) మార్చుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఇందుకోసం ఆధార్ కేంద్రాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. మీ మొబైల్‌లో కేవలం 5 నిమిషాల్లో ఈ మార్పు ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆన్‌లైన్‌లో మార్పు చేసే విధానం:

వెబ్‌సైట్ సందర్శన: ముందుగా UIDAI అధికారిక వెబ్‌సైట్ myaadhaar.uidai.gov.in లోకి వెళ్లాలి.

లాగిన్: మీ ఆధార్ నంబర్ మరియు క్యాప్చా నమోదు చేసి, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే OTP ద్వారా లాగిన్ అవ్వండి.

అప్‌డేట్ ఆప్షన్: హోమ్ పేజీలో ఉన్న ‘Update Aadhaar Online’ అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

వివరాల నమోదు: అక్కడ ‘Address’ లేదా సంబంధిత సెక్షన్‌ను ఎంచుకుని, 'Care of' (C/O) బాక్స్‌లో మీ భర్త పేరును నమోదు చేయండి.

పత్రాల అప్‌లోడ్: మీ వివాహ ధృవీకరణ పత్రం (Marriage Certificate) లేదా గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సంతకం చేసిన గుర్తింపు పత్రాన్ని స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయండి.

ఫీజు చెల్లింపు: ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక నిర్ణీత రుసుమును (సుమారు రూ. 50) ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి.

ఎన్ని రోజుల్లో అప్‌డేట్ అవుతుంది?

ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకుంటే సాధారణంగా 7 నుంచి 10 పని దినాల్లో వివరాలు అప్‌డేట్ అవుతాయి. మీ దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవడానికి జారీ చేయబడిన SRN (Service Request Number) ను భద్రపరుచుకోవాలి.

ఆఫ్‌లైన్ విధానం మరియు పత్రాలు

ఒకవేళ మీరు ఆన్‌లైన్‌లో చేయలేకపోతే, సమీపంలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి కూడా ఈ మార్పు చేయించుకోవచ్చు.

అవసరమైన పత్రాలు: వివాహ ధృవీకరణ పత్రం, భర్త ఆధార్ కార్డు, ఓటర్ ఐడీ లేదా పాస్‌పోర్ట్.

సమయం: ఆఫ్‌లైన్ విధానంలో మార్పులు జరగడానికి 20 నుంచి 25 రోజులు పట్టవచ్చు.

ముఖ్య గమనికలు:

మీ ఆధార్‌కు మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయి ఉంటేనే ఆన్‌లైన్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

♦ అప్‌లోడ్ చేసే పత్రాలు స్పష్టంగా (Clear scan) ఉండాలి, లేదంటే దరఖాస్తు తిరస్కరణకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

♦ మీరు ఆధార్ అప్‌డేట్ చేసిన తర్వాత కొత్త కార్డు మీ చిరునామాకు వస్తుంది లేదా ఆన్‌లైన్ నుంచి ఇ-ఆధార్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

