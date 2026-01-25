Viral Video: అదుపుతప్పిన బస్సు..వ్యాన్, ఆటోలను ఢీకొంటూ విధ్వంసం..అంతా సెకన్ల వ్యవధిలోనే
Viral Video: రోడ్లపై వాహనాలు నడిపేటప్పుడు ఏమరపాటుగా ఉంటే ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయని హెచ్చరించే మరో భయానక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అతి వేగంతో దూసుకొచ్చిన ఒక బస్సు, ముందు వెళ్తున్న వాహనాలను తుత్తునియలు చేస్తూ బీభత్సం సృష్టించింది. ఈ ప్రమాద ధాటికి భారీ ట్రక్కు సైతం బంతిలా ఎగిరి పక్కనే ఉన్న డ్రైనేజీ కాలువలో పడిపోయింది. ఈ దృశ్యాలు చూస్తుంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టక మానదు.
నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఒక రహదారిపై వాహనాలు తమ దారిన తాము వెళ్తున్నాయి. ట్రాఫిక్ మరీ ఎక్కువగా లేకపోయినా, వాహనాల రాకపోకలు మాత్రం సాఫీగా సాగుతున్నాయి. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒక భారీ ట్రక్కు రోడ్డుపై ముందుకు వెళ్తోంది. అంతా సాధారణంగానే ఉంది అనుకునేలోపు, వెనుక నుంచి మెరుపు వేగంతో ఒక బస్సు దూసుకొచ్చింది. బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయో లేక డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉన్నాడో తెలియదు కానీ, ఏమాత్రం వేగం తగ్గకుండా నేరుగా వెళ్లి ముందున్న ట్రక్కును బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఆ ఢీకొన్న ధాటికి ట్రక్కు నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న పెద్ద డ్రైనేజీ కాలువలోకి పల్టీలు కొడుతూ పడిపోయింది. ఆ సమయంలో ట్రక్కు డ్రైవర్ పరిస్థితి ఏమై ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తేనే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. బస్సు అంతటితో ఆగకుండా పక్కనే ఉన్న వ్యాన్, ఆటోలను కూడా ఢీకొంటూ బీభత్సం సృష్టించింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనదారులు ఈ ప్రమాదాన్ని చూసి నివ్వెరపోయారు. క్షణాల వ్యవధిలో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం అక్కడున్న వారందరినీ భయాందోళనకు గురిచేసింది.
Ahmedabad 🚨⚠️— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) January 23, 2026
What’s with Bus Driver? Driver Distracted or Brake Failed?
pic.twitter.com/mHytQ2Mr45
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు అక్కడికి పరుగులు తీశారు. అయితే ఇక్కడే మన సమాజంలోని వికృత రూపం బయటపడింది. బాధితులను కాపాడాల్సిన కొందరు వ్యక్తులు, తమ మానవత్వాన్ని మరిచి మొబైల్ ఫోన్లు తీసి వీడియోలు తీయడం మొదలుపెట్టారు. మరికొందరు మాత్రం ట్రక్కు డ్రైవర్ పరిస్థితిని గమనించే ప్రయత్నం చేశారు. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక సోషల్ మీడియా యూజర్ షేర్ చేసిన ఈ వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది.
భారతదేశంలో ఏటా వేల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అతివేగం, ఓవర్టేక్ చేయాలనే తొందర, వాహనాల కండిషన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వంటి కారణాలు ఎంతోమంది నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నాయి. ఈ వీడియో కూడా అదే చేదు నిజానికి నిదర్శనం. డ్రైవర్ చేసే ఒక చిన్న పొరపాటు ఎన్నో కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని మిగులుస్తుంది. రహదారి నియమాలను పాటించడం, బాధ్యతాయుతంగా వాహనాలు నడపడం ద్వారానే ఇలాంటి ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని ఈ వీడియో మనకు హెచ్చరిస్తోంది.