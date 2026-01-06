Viral Video : గాలిలో ఎగిరి ఇంటి మీద పడ్డ కారు.. ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే సీసీటీవీ వీడియో
కర్ణాటకలోని మంగళూరులో కొత్త సంవత్సరం రోజే ఒక భయంకరమైన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.
Viral Video : కర్ణాటకలోని మంగళూరులో కొత్త సంవత్సరం రోజే ఒక భయంకరమైన రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వెళ్తున్న కారు టైర్ ఒక్కసారిగా పేలిపోవడంతో, అది కంట్రోల్ కోల్పోయి ఏకంగా గాలిలో ఎగురుకుంటూ వెళ్లి పక్కనే ఉన్న ఒక ఇంటి ఆవరణలో పడిపోయింది. సినిమా సీన్ను తలపించేలా ఉన్న ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
మంగళూరులోని మరాకడ ప్రాంతంలో జనవరి 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3:51 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఒక వైట్ కలర్ వ్యాగన్ ఆర్ కారు నీరుడే నుంచి బొండెల్ వైపు వెళ్తోంది. రోడ్డు ఖాళీగా ఉండటంతో డ్రైవర్ సాధారణ వేగంతోనే వెళ్తున్నాడు. అయితే దురదృష్టవశాత్తూ కారు ముందు టైర్ ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. టైర్ పేలిన వేగానికి కారు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఒక ఇంటి వైపు దూసుకెళ్లింది. కారు ఎంత వేగంగా గాలిలోకి లేచిందంటే, అది నేరుగా ఆ ఇంటి ఆవరణలోకి ఎగురుకుంటూ వెళ్లి బోల్తా పడింది.
ఆ కారు పడ్డ తీరు చూస్తే అందులో ఉన్నవారు బ్రతికే అవకాశం లేదని అక్కడున్న వారంతా భయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో పెద్ద శబ్దం రావడంతో స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి పరుగు తీశారు. అయితే అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ, కారులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా క్షేమంగా బయటపడ్డారు. ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమని స్థానికులు చెప్పుకుంటున్నారు. కారు బోల్తా పడినప్పటికీ, అందులో ఉన్నవారు చిన్న చిన్న గాయాలతోనే బయటపడటం విశేషం. ప్రజలంతా కలిసి కారును నేరుగా చేసి లోపల ఉన్నవారిని బయటకు తీశారు.
ఈ ప్రమాదం చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రయాణించే ముందు కారు టైర్ల కండిషన్ను తనిఖీ చేసుకోవాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పాత టైర్లు లేదా గాలి ఎక్కువగా ఉన్న టైర్లు ఇలాంటి ప్రమాదాలకు కారణమవుతాయి. కొత్త ఏడాది మొదటి రోజే ఇలాంటి భయంకరమైన ప్రమాదం జరిగినా, ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ వైరల్ వీడియో ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక హెచ్చరికలా మారింది.