Viral Video: ట్రక్కును ఢీకొట్టిన కారు.. వీడియో చూస్తే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే
Viral Video: రోడ్డు మీద వాహనం నడపడం అనేది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సాహసంగా మారిపోయింది. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా, ఎదుటివారి నిర్లక్ష్యం మన ప్రాణాల మీదకు తెస్తుంది. ముఖ్యంగా హైవేలపై అతివేగం, ఓవర్టేక్ చేయాలనే ఆత్రుత ఘోర ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే గుండె ఆగిపోయినంత పని అవుతుంది. కేవలం కొన్ని సెకన్ల ముందుండాలనే తొందర ఒక కారు యజమానిని మృత్యువు అంచుల్లోకి తీసుకెళ్లింది.
ఈ వైరల్ వీడియోను గమనిస్తే.. ఒక విశాలమైన హైవేపై వాహనాలు తమ దారిన తాము వెళ్తున్నాయి. ఇంతలో వెనుక నుంచి ఒక కారు అత్యంత వేగంగా దూసుకొచ్చింది. ముందున్న వాహనాలను ఓవర్టేక్ చేస్తూ వెళ్లడం ఆ డ్రైవర్కు ఒక ఆటలా అనిపించి ఉండవచ్చు. మొదటి కారును విజయవంతంగా దాటేసిన ఆ వ్యక్తి, అదే ఊపులో రెండో కారును కూడా ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో కారుకు సరిగ్గా ముందు ఒక భారీ ట్రక్కు వెళ్తోంది. ఆ ట్రక్కును చూసి కంగారు పడ్డ డ్రైవర్, కారును కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు.
వేగంగా వెళ్తున్న కారు నేరుగా వెళ్లి ఆ ట్రక్కు వెనుక భాగాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ దెబ్బకు కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జైపోయింది. వీడియోలో కనిపించే ఆ దృశ్యం అత్యంత భయానకంగా ఉంది. కారులోని వారు ప్రాణాలతో బయటపడటం అద్భుతమనే చెప్పాలి. ఈ ప్రమాదం జరిగిన తీరు చూస్తుంటే, డ్రైవర్ ఏమాత్రం ముందు జాగ్రత్త లేకుండా కేవలం వేగం మీదే దృష్టి పెట్టినట్లు స్పష్టమవుతోంది. రోడ్డు నియమాలను బేఖాతరు చేస్తే ఎంతటి మూల్యం చెల్లించుకోవాలో ఈ వీడియో మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ Xలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. "ఇలాంటి వారి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లను తక్షణమే రద్దు చేయాలి. వీరు ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా, ఎదుటివారిని కూడా ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నారు" అని ఒక నెటిజన్ మండిపడ్డారు. "కొన్ని నిమిషాలు ముందు వెళ్తే వచ్చే లాభం ఏముంది? ఇంటి దగ్గర కుటుంబం ఎదురుచూస్తుందనే విషయాన్ని డ్రైవర్లు మర్చిపోతున్నారు" అని మరొకరు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ప్రమాదం నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. హైవేలపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఎప్పుడూ నిర్ణీత వేగ పరిమితిని మించకూడదు. ముఖ్యంగా భారీ వాహనాలను ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు ముందు ఏముందో స్పష్టంగా కనిపించిన తర్వాతే ముందుకు వెళ్లాలి. అనవసరమైన పోటీ పడటం, జిగ్జాగ్గా డ్రైవ్ చేయడం ప్రాణాపాయం. గుర్తుంచుకోండి.. రోడ్డుపై మీ ఒక్కరి ప్రాణమే కాదు, మీ చుట్టూ ఉన్న వారి ప్రాణాలు కూడా మీ డ్రైవింగ్పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. గమ్యం చేరడం ముఖ్యం, కానీ అది సురక్షితంగా ఉండాలి.