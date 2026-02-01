Health Benefits of Wearing Gold: పసిడి నగలు.. కేవలం అలంకరణే కాదు, ఒక 'మెడికల్ థెరపీ'! ఆభరణాల వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ ఇదేనా?
Health Benefits of Wearing Gold: బంగారం ధరిస్తే ఆరోగ్యం పెరుగుతుందా? ముక్కుపుడక నుండి కాలి మెట్టెల వరకు మన పూర్వీకులు నగలు ధరించడం వెనుక ఉన్న అసలు సైన్స్ మరియు ఆక్యుప్రెషర్ రహస్యాలు మీకోసం.
Health Benefits of Wearing Gold: బంగారం ధరలు ఎంత పెరిగినా భారతీయులకు పసిడిపై మోజు తగ్గదు. అయితే, మన పూర్వీకులు బంగారాన్ని కేవలం ధనానికి చిహ్నంగానే కాకుండా, శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక రక్షణ కవచంలా భావించేవారు. మనం ధరించే ప్రతి ఆభరణం వెనుక ఒక శాస్త్రీయ కోణం, ఆక్యుప్రెషర్ రహస్యం ఉందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.
లోహాల వెనుక 'థర్మల్ సైన్స్': ఏది ధరిస్తే ఏమౌతుంది?
మనం ధరించే లోహాలు శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి:
బంగారం (Gold): ఇది వెచ్చని లోహం. శరీరంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో, శరీర వేడిని సమతుల్యం చేయడంలో ఇది కీలకం.
వెండి (Silver): ఇది చలువ చేసే లోహం. శరీరంలోని అధిక వేడిని గ్రహించి మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. అందుకే పాదాలకు వెండిని ధరిస్తారు.
రాగి (Copper): ఇది ఎలెక్ట్రో-మ్యాగ్నెటిక్ శక్తిని సమతుల్యం చేసి, కీళ్ల నొప్పులు మరియు రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.
నగలు - ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్ల మ్యాజిక్:
శరీరంలోని కీలక నరాలను స్టిమ్యులేట్ చేసేలా ఆభరణాల రూపకల్పన ఉంటుంది:
ముక్కుపుడక: ముక్కుపై ఉండే నిర్దిష్ట నరాలను నొక్కడం వల్ల శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మహిళల్లో నెలసరి సమస్యలు, ప్రసవ వేదన తగ్గుతాయని ఆయుర్వేద నిపుణుల అంచనా.
చెవి రింగులు: చెవి లోబ్స్పై ఒత్తిడి పడటం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడటమే కాకుండా మెదడు చురుగ్గా మారుతుంది.
కాలి మెట్టెలు: వెండి మెట్టెలు ధరించడం వల్ల గర్భాశయ ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
నడుము పట్టీ: నడుము పైన బంగారాన్ని, కింద వెండిని ధరించడం ద్వారా శరీరంలోని శక్తి బయటకు పోకుండా, భూమిలోని ధనాత్మక శక్తి శరీరానికి అందేలా చేస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం ప్రాచీన నమ్మకాలు, సాంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న విశ్లేషణ మాత్రమే. తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.