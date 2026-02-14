Google Valentine’s Day Special Doodle: ప్రేమికుల దినోత్సవానికి Google ప్రత్యేక డూడుల్ హైలైట్
Google Valentine’s Day Special Doodle: ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా గూగుల్ ప్రత్యేక రూపకల్పన విడుదల చేసింది. చేతితో చేసిన బహుమతులు, ప్రేమ సందేశాల అంశాలతో ఆకర్షణీయంగా రూపొందించింది.
Google Valentine’s Day Special Doodle: ప్రేమికుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని Google ప్రత్యేక చిత్రాన్ని విడుదల చేసింది. ప్రేమకు గుర్తుగా చేతితో తయారు చేసిన బహుమతులు, ప్రేమ సందేశాలు, మిఠాయిలు, ఆలింగనం–ముద్దుల సంకేతాలతో రూపొందించిన ఆకర్షణీయ రూపకల్పనను ప్రదర్శించింది.
ఈ ప్రత్యేక చిత్రంపై నొక్కితే ప్రేమికుల దినోత్సవం ప్రాముఖ్యతను వివరించే ప్రత్యేక పేజీకి వినియోగదారులను తీసుకెళ్తోంది. ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి చేతితో తయారు చేసిన కానుకలు, హృదయపూర్వక సందేశాలు, ప్రత్యేక వంటకాలు సిద్ధం చేయడం వంటి ఆలోచనలను ఈ రూపకల్పనలో చూపించింది.
ఈ ప్రత్యేక రూపకల్పన భారత్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, మెక్సికో, కొలంబియా, ఫిన్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఈక్వడార్, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, తైవాన్, చైనా, హాంకాంగ్, అర్జెంటీనా తదితర దేశాల్లో అందుబాటులో ఉంచినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
ఫిబ్రవరి నెలను ప్రేమికుల నెలగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో ప్రేమికులు తమ భావాలను బహుమతులు, సందేశాలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తారు. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి 14 వరకు ప్రేమ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటారు. ఈ వారంలో పువ్వుల రోజు నుంచి ప్రారంభమై ప్రేమికుల దినోత్సవంతో ముగుస్తుంది.