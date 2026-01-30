Brahmamgari Kalagnanam: బంగారం ధరలకు రెక్కలు.. బ్రహ్మంగారు చెప్పిందే నిజం కాబోతుందా? భవిష్యత్తులో ‘చెక్క’ తాళిబొట్టు తప్పదా?
Brahmamgari Kalagnanam: "బంగారం ధరలు చుక్కలు తాకుతాయి.. సామాన్యుడికి అది అంటరాని వస్తువుగా మారుతుంది" అని శతాబ్దాల క్రితమే కాలజ్ఞానంలో బ్రహ్మంగారు ప్రస్తావించారని ఆధ్యాత్మిక వాదులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ₹1.70 లక్షల మార్కును దాటడం, వెండి కూడా ₹4 లక్షల దరికి చేరడంతో, మధ్యతరగతి ప్రజలు బంగారానికి దూరమయ్యే రోజులు దగ్గరలోనే ఉన్నాయనే చర్చ మొదలైంది.
బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో ఏముంది? పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు తన కాలజ్ఞానంలో.. ఒకానొక సమయంలో పసిడి ధర విపరీతంగా పెరిగి, అది కేవలం ధనవంతులకే పరిమితం అవుతుందని పేర్కొన్నారు. పెళ్లిళ్ల సమయంలో కనీసం మంగళసూత్రం చేయించుకోవడానికి కూడా సామాన్యులు ఇబ్బంది పడతారని, ఫలితంగా చెక్కతో తయారు చేసిన మంగళసూత్రాలను ధరించే పరిస్థితి వస్తుందని ఆయన సూచించినట్లు చెబుతారు. హిందూ సంప్రదాయంలో బంగారం లక్ష్మీ స్వరూపం కాబట్టి దీనిని తప్పనిసరిగా భావిస్తారు, కానీ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆ సంప్రదాయాన్ని మార్చేలా ఉన్నాయని ఇప్పుడు చాలామంది భావిస్తున్నారు.
ధరలు పెరగడానికి అసలు కారణాలేంటి?
ట్రంప్ ఎఫెక్ట్: అమెరికా అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ బాధ్యతలు చేపట్టాక, వివిధ దేశాలపై విధిస్తున్న సుంకాలు (Taxes) మరియు రక్షణవాద విధానాల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అస్థిరత నెలకొంది.
యుద్ధ మేఘాలు: రష్యా-ఉక్రెయిన్ మరియు మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు.
కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు: 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు టన్నుల కొద్దీ బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకోవడం వల్ల డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
వడ్డీ రేట్లు: బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గడంతో స్టాక్ మార్కెట్ కంటే బంగారమే సురక్షితమని పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు.
ముగింపు: భవిష్యత్తులో బంగారం ధర ₹2 లక్షలు దాటుతుందనే అంచనాల మధ్య, సామాన్యులు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూడక తప్పని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. బ్రహ్మంగారి మాటలు నిజమవుతాయా లేక మార్కెట్ మళ్ళీ అదుపులోకి వస్తుందా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.