Gen Z vs Millennials: జన్ జీ vs మిలీనియల్స్: తెలివితేటల్లో ఎవరు టాప్? ఫ్లిన్ ఎఫెక్ట్ సిద్ధాంతాన్ని తిరగరాసిన షాకింగ్ రిపోర్ట్!
Gen Z vs Millennials: జెన్ జీ కంటే మిలీనియల్స్ తెలివైనవారా? ప్రతి తరం ఐక్యూ (IQ) పెరుగుతుందనే 'ఫ్లిన్ ఎఫెక్ట్' సిద్ధాంతం ఎందుకు రివర్స్ అవుతోంది? న్యూరో సైంటిస్టులు చెబుతున్న షాకింగ్ నిజాలు ఇక్కడ చదవండి.
Gen Z vs Millennials: సాధారణంగా ప్రతి కొత్త తరం మునుపటి తరం కంటే తెలివైనదిగా భావిస్తారు. మెరుగైన విద్య, పోషకాహారం మరియు సాంకేతికత అందుబాటులో ఉండటమే దీనికి కారణం. కానీ, తాజా అధ్యయనాలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నమైన నిజాలను వెల్లడిస్తున్నాయి. జెన్ జీ (1997-2012) తరం వారు తమ మునుపటి తరం మిలీనియల్స్ (1981-1996) కంటే తక్కువ ఐక్యూ (IQ) కలిగి ఉన్నారనే వార్త ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చనీయాంశమైంది.
ఏమిటీ 'ఫ్లిన్ ఎఫెక్ట్' (Flynn Effect)?
దశాబ్దాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐక్యూ స్కోర్లు పెరుగుతూ వచ్చాయి. దీనినే శాస్త్రవేత్తలు 'ఫ్లిన్ ఎఫెక్ట్' అని పిలుస్తారు. అంటే, ప్రతి కొత్త తరం తమ తల్లిదండ్రుల తరం కంటే సుమారు 3 పాయింట్ల ఎక్కువ ఐక్యూని కలిగి ఉంటుంది. కానీ, ప్రఖ్యాత న్యూరో సైంటిస్ట్ జారెడ్ హోర్వత్ నిర్వహించిన పరిశోధన ప్రకారం, ఇప్పుడు ఈ ధోరణి తిరగబడింది (Reverse Flynn Effect).
మిలీనియల్స్ ఎందుకు 'షార్ప్'?
మిలీనియల్స్ ఇంటర్నెట్ లేని రోజులను చూశారు, అలాగే ఇంటర్నెట్ అభివృద్ధిని కూడా గమనించారు. వారు పుస్తకాలు చదవడం, లోతుగా కమ్యూనికేట్ చేయడం మరియు ఓపికతో విషయాలను నేర్చుకోవడంలో శిక్షణ పొందారు. సాంకేతికతను ఒక సాధనంగా మాత్రమే వాడుకుంటూ, మేధోపరమైన సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారని ఈ రిపోర్ట్ విశ్లేషిస్తోంది.
జెన్ జీ ఐక్యూ తగ్గడానికి కారణాలేంటి?
జెన్ జీ తరం పుట్టుకతోనే డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి వచ్చింది. స్మార్ట్ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా మరియు AI (కృత్రిమ మేధ) వారి జీవితంలో భాగమయ్యాయి. అయితే, ఇదే వారి తెలివితేటల క్షీణతకు కారణమని అధ్యయనం చెబుతోంది:
♦ అటెన్షన్ స్పాన్ (Attention Span): సోషల్ మీడియా రీల్స్, షార్ట్స్ కారణంగా ఏదైనా విషయంపై ఎక్కువసేపు శ్రద్ధ పెట్టే సామర్థ్యం తగ్గింది.
♦ లోతైన ఆలోచన లోపించడం: ప్రతిదీ గూగుల్లో లేదా AI లో దొరుకుతుండటంతో, మెదడుకు పని చెప్పే 'క్రిటికల్ థింకింగ్' తగ్గిపోయింది.
♦ డిజిటల్ డిస్ట్రాక్షన్: మితిమీరిన గ్యాడ్జెట్ల వాడకం మేధోపరమైన ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా మారింది.
ముగింపు: సాంకేతికత వాడకంలో జెన్ జీ ముందున్నప్పటికీ, విశ్లేషణాత్మక ఆలోచనలు మరియు సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాల్లో మిలీనియల్స్ ఇప్పటికీ పైచేయి సాధిస్తున్నారని ఈ షాకింగ్ రిపోర్ట్ స్పష్టం చేస్తోంది.