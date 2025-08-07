Work-Life Balance: ఇంకాసేపు ఉండమన్న బాస్కు.. జెన్ Z అమ్మాయి ఇచ్చిన దిమ్మతిరిగే సమాధానం!
ఒకప్పుడు ఉద్యోగం అనగానే ఎప్పుడూ ఎక్కువ పని చేయడమే నిబద్ధతగా భావించేవాళ్లు. కానీ జెన్ Z తరానికి వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఓ వీడియోలో, ఓ యువతి తన బాస్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన తట్టుబాటు సమాధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఒకప్పుడు ఉద్యోగం అనగానే ఎప్పుడూ ఎక్కువ పని చేయడమే నిబద్ధతగా భావించేవాళ్లు. కానీ జెన్ Z తరానికి వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన ఓ వీడియోలో, ఓ యువతి తన బాస్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన తట్టుబాటు సమాధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
ఆ వీడియోలో శతాక్షి పాండే అనే యువతి మాట్లాడుతూ – “నా పని అంతా పూర్తి చేశాను, సమయం అయింది కాబట్టి ఇంటికి వెళ్తున్నాను,” అని తానటు బాస్కు చెప్పిందట. అయితే బాస్ స్పందిస్తూ, “నేను నిన్న రాత్రి నుంచి ప్రయాణంలో ఉన్నాను, ఉదయం 7కి దిగిపోయి 7:30కి ఆఫీసుకు వచ్చా. ఇప్పటికీ పని చేస్తున్నాను,” అన్నాడు. కానీ ఆమె మాత్రం దానిపై ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా – “సార్, అది మీ సమస్య, నాకు పని పూర్తయింది, ఇప్పుడు నా సమయాన్ని నేను గౌరవించుకుంటాను,” అని బదులిచ్చిందట.
ఈ వీడియోను kad_shatakshi అనే ఇన్స్టా ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. వీడియో ఇప్పటికే వేలాది వ్యూస్ సంపాదించగా, పలువురు నెటిజన్లు ఆమె ధైర్యానికి షభాష్ చెప్పారు.
ఒక యూజర్ రాస్తూ – “మన బాస్కి కూడా ఇలాంటివి చెప్పగలిగితే బాగుండు” అంటుండగా, మరొకరు “Gen Z బాస్ ఎవరో షిఫ్ట్ అయిపోగానే మర్చిపోతారు,” అని రాసారు. ఇంకా ఇంకొంతమంది – “ఆమె పద్ధతి నిజంగా ఆదర్శంగా ఉంది,” అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
జెన్ Z తరానికి పని అనేది జీవితమంతా కాదు, జీవితం ఓ భాగమై ఉండాలని చెబుతున్న ఈ సంఘటన, ఇప్పటి ఉద్యోగుల మనస్థితిని ప్రతిబింబిస్తోంది.