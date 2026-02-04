Free Gas Connection Scheme: మహిళలకు మోదీ ప్రభుత్వం 'మెగా' గిఫ్ట్.. ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ల కోసం రూ. 9,200 కోట్లు కేటాయింపు!
Free Gas Connection Scheme: ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ పథకంపై కేంద్ర బడ్జెట్ 2026లో భారీ ప్రకటన! ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన విస్తరణకు రూ. 9,200 కోట్లు కేటాయింపు. మహిళల ఆరోగ్య రక్షణే లక్ష్యంగా మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాల పూర్తి వివరాలు.
Free Gas Cylinder Scheme: దేశంలోని కోట్లాది మంది నిరుపేద మహిళలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన 2026-27 బడ్జెట్లో ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన (PMUY) కు భారీగా నిధులు కేటాయిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కట్టెల పొయ్యి పొగ నుండి పేద తల్లులు, సోదరీమణులకు విముక్తి కలిగించడమే లక్ష్యంగా ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించారు.
బడ్జెట్ 2026-27 కీలక విశేషాలు:
భారీ కేటాయింపు: ఉజ్వల యోజన పథకాన్ని మరింత విస్తరించడానికి ప్రభుత్వం రూ. 9,200 కోట్లు కేటాయించింది.
నేరుగా ఖాతాల్లోకి: ఇందులో రూ. 1,500 కోట్లను డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ (DBT) కోసం కేటాయించారు. దీనివల్ల గ్యాస్ సబ్సిడీ ఎటువంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా నేరుగా లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో జమ అవుతుంది.
డిపాజిట్ ఫ్రీ కనెక్షన్: నిరుపేద కుటుంబాలకు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ లేకుండానే కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు.
ఏమేమి ఉచితంగా ఇస్తారు?
ఈ పథకం కింద ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం తరపున ఈ క్రింది వస్తువులను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తారు:
♦ గ్యాస్ సిలిండర్
♦ రెగ్యులేటర్
♦ గ్యాస్ పైపు
♦ గ్యాస్ పొయ్యి (Stove)
♦ మొదటి రీఫిల్ (కొన్ని రాష్ట్రాల నిబంధనల ప్రకారం)
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
మీ ఇంట్లో ఇంతవరకు గ్యాస్ కనెక్షన్ లేకపోతే మరియు మీరు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గానికి (BPL) చెందిన వారైతే ఈ క్రింది పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు:
ఆన్లైన్: ఉజ్వల యోజన అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలు నమోదు చేయాలి.
ఆఫ్లైన్: దగ్గరలోని గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డు, చిరునామా ధృవీకరణ పత్రాలతో దరఖాస్తు ఫారమ్ సమర్పించాలి.
ప్రస్తుత ధరలు:
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం 14.2 కేజీల ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 900కు పైగా ఉంది. గత 9 నెలలుగా ధరల్లో ఎటువంటి మార్పు లేకపోయినప్పటికీ, ఉజ్వల లబ్ధిదారులకు అందే ప్రత్యేక సబ్సిడీ వల్ల వారికి సిలిండర్ భారం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
ఈ పథకం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే 10.41 కోట్ల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందగా, తాజా నిధులతో ఈ సంఖ్యను మరింత పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.