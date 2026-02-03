Cobra Hood Video Viral: ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన కింగ్ కోబ్రా.. వైరల్ వీడియో
Cobra Hood Video Viral: జనావాసంలో పట్టుబడిన కింగ్ కోబ్రాను ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించారు. పడగ విప్పిన దృశ్యాలతో కూడిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
నగర శివారులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. జనసంచారం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతంలో కోబ్రా తిరుగుతుండటాన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారం అందించారు.
సమాచారం అందుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ బృందం ఘటనాస్థలికి చేరుకుని, అత్యంత జాగ్రత్తగా కోబ్రాను పట్టుకుని తెల్లని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించింది. ఈ సమయంలో కోబ్రా పడగ విప్పి ఉగ్రరూపం దాల్చిన దృశ్యాలు వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బాలోనే కోబ్రా అటు ఇటు చూస్తూ బయటకు రావడానికి ప్రయత్నించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
సుమారు 30 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోలో కోబ్రా తన రక్షణ కోసం పదేపదే పడగ విప్పుతూ అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే స్నేక్ క్యాచర్లు పాముకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుని బలమైన డబ్బాలోనే బంధించినట్లు సమాచారం. దీంతో కోబ్రా బయటకు వచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
ఇటీవల అడవుల నుంచి జనావాసాల వైపు పాములు రావడం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, వన్యప్రాణులను చంపకుండా అధికారులకు లేదా స్నేక్ క్యాచర్లకు సమాచారం ఇవ్వడం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యత కాపాడబడుతుందని వారు చెబుతున్నారు.