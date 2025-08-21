  • Menu
నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి మంచంపైకి ఎక్కిన నాగుపాము.. షాక్‌కు గురైన కుటుంబం!

ఒడిశా రాష్ట్రంలోని మయూర్భంజ్ జిల్లా – దాహిసహి గ్రామంలో చోటుచేసుకున్న ఒక సంఘటన స్థానికులను భయాందోళనలకు గురి చేసింది. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న ఒక యువకుడి మంచంపైకి 8 అడుగుల పొడవైన నాగుపాము ఎక్కి, అక్కడే కూర్చుని ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు షాక్‌కి గురయ్యారు.

రాత్రంతా నిద్ర, ఉదయం షాక్

గ్రామానికి చెందిన ఒక యువకుడు కుటుంబంతో భోజనం చేసి తన గదిలో మంచంపై దోమతెర వేసుకుని నిద్రపోయాడు. ఆ సమయంలో ఎప్పుడో తెలియకుండా విషపూరిత నాగుపాము దోమతెరలోపలికి ప్రవేశించింది. రాత్రంతా అతడు గాఢనిద్రలో ఉండగా పాము మంచంపై ఓ మూలన ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉంది.

ఉదయాన్నే కళ్ళు తెరిచిన యువకుడు పక్కనే పాము కనబడటంతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాడు. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆ దృశ్యం చూసి గందరగోళానికి గురయ్యారు.

వెంటనే రక్షణ చర్యలు

అంత పెద్ద పాము మంచంపై కూర్చుని ఉండడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాములు పట్టే వ్యక్తికి సమాచారం ఇచ్చారు. అతడు జాగ్రత్తగా పామును పట్టుకుని బంధించి, అనంతరం సమీప అడవిలో వదిలిపెట్టాడు.

వర్షాకాలం – పాముల ఉచ్చాటన

స్థానికులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, గత కొన్ని రోజులుగా ప్రాంతంలో భారీగా వర్షాలు కురవడంతో నేల తడి, బురద, తేమ పెరిగింది. దాంతో పొడి, వెచ్చని ప్రదేశాల కోసం పాములు ఇళ్లలోకి రావడం ఎక్కువైందని తెలిపారు.

అదృష్టవశాత్తూ, యువకుడికి ఎలాంటి హాని జరగలేదు. కానీ ఈ సంఘటన అక్కడి ప్రజలకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది.

