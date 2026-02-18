  • Menu
Blinkit Knife Sale Case: బ్లింకిట్‌పై ఢిల్లీ పోలీసుల కేసు.. వెలుగులోకి అక్రమ కత్తుల విక్రయం

Blinkit Knife Sale Case:బ్లింకిట్‌పై ఢిల్లీ పోలీసుల కేసు.. అక్రమ కత్తుల విక్రయం వెలుగు
Blinkit Knife Sale Case:బ్లింకిట్‌పై ఢిల్లీ పోలీసుల కేసు.. అక్రమ కత్తుల విక్రయం వెలుగు

Highlights

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా బటన్ కత్తులు విక్రయించిన ఆరోపణలపై బ్లింకిట్‌పై ఢిల్లీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గిడ్డంగుల్లో 55 కత్తులు స్వాధీనం.

నిత్యావసర సరుకులను వేగంగా ఇంటికే సరఫరా చేసే సంస్థ Blinkit పై ఢిల్లీలో కేసు నమోదైంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రమాదకర బటన్ కత్తులను విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ వ్యవహారంలో భాగంగా సంస్థకు చెందిన గిడ్డంగులపై దాడులు నిర్వహించి 55 బటన్ కత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, ఇటీవల జరిగిన రెండు హత్య కేసుల్లో నిందితులు ఈ సంస్థ ద్వారా కత్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో ఆయుధాల పరిమాణం, అనుమతులపై ప్రత్యేకంగా పరిశీలించారు. విక్రయించిన కత్తులు అనుమతించిన కొలతలను మించిపోయినట్లు గుర్తించారు.

నిబంధనల ప్రకారం నిర్దిష్ట పరిమాణానికి మించిన కత్తుల అమ్మకం చట్ట విరుద్ధం. ఈ నేపథ్యంలో Delhi Police స్వయంగా వినియోగదారుల్లా ఆర్డర్ ఇచ్చి కత్తులను తెప్పించి, వాటిని పరిశీలించిన తర్వాత కేసు నమోదు చేసింది.

ఇటీవల వేగవంతమైన సరఫరా విధానంపై కూడా విమర్శలు రావడంతో, తక్కువ సమయంలో సరఫరా చేసే వస్తువుల సంఖ్యను సంస్థ తగ్గించినట్లు సమాచారం.

