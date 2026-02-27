Viral Video : మేక పిల్ల కోసం పసివాడి ప్రాణం పణంగా పెట్టేశారు.. బీహార్లో వైరల్ అవుతున్న రెస్క్యూ
Viral Video : బీహార్లోని తూర్పు చంపారణ్ జిల్లాలో జరిగిన ఒక వింత ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక పాడుబడ్డ నూతిలో పడిపోయిన మేక పిల్లను కాపాడేందుకు గ్రామస్తులు చేసిన ప్రయత్నం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ఇలాంటి సమయాల్లో అగ్నిమాపక సిబ్బందికో లేక రెస్క్యూ టీమ్కో సమాచారం ఇస్తారు. కానీ ఆ గ్రామంలో మాత్రం సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. తమ దగ్గర ఉన్న పరిమిత వనరులతోనే ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడాలని గ్రామస్తులు నిర్ణయించుకున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే.. ఒక లోతైన ఎండిపోయిన బావిలో మేక పిల్ల పడిపోయింది. ఆ బావి చాలా ఇరుగ్గా ఉండటంతో పెద్దవారు లోపలికి వెళ్లడం అసాధ్యంగా మారింది. దీంతో గ్రామస్తులు ఒక సాహసోపేతమైన (కొందరి దృష్టిలో ప్రమాదకరమైన) ప్లాన్ వేశారు. ఒక చిన్న పిల్లాడిని నడుముకు తాళ్లు, బట్టలతో గట్టిగా కట్టి ఆ బావిలోకి దింపారు. పైన ఉన్న వాళ్లంతా కలిసి ఆ తాడును గట్టిగా పట్టుకుని ఆ పిల్లాడిని నెమ్మదిగా లోపలికి పంపారు. ఆ పిల్లాడు కూడా ఎంతో ధైర్యంగా బావి అడుగు వరకు వెళ్లి మేక పిల్లను ఒడిలోకి తీసుకున్నాడు.
పిల్లాడు మేక పిల్లను పట్టుకోగానే పైనున్న వారు తాడును లాగి ఇద్దరినీ సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. మేక పిల్ల యజమాని ఆనందానికి అవధులు లేవు. అయితే, ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. గ్రామస్తుల సమయస్ఫూర్తిని, ఐక్యతను కొందరు మెచ్చుకుంటుంటే.. మరికొందరు మాత్రం తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. ఒక మూగజీవి కోసం పసివాడి ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆ తాడు తెగిపోయినా లేక బావిలో విషవాయువులు ఉన్నా పరిస్థితి ఏంటని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
कुएं में गिर गया था बकरी का बच्चा तो लोगों ने बच्चों को लटका कर बकरी के बच्चें को निकाला। pic.twitter.com/hRSX5HKwN0— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) February 24, 2026
ఈ ఘటన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను కళ్లకు కడుతోంది. అత్యవసర సమయాల్లో రెస్క్యూ టీమ్ లు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ప్రమాదకర నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా, ఆ చిన్నారి చేసిన సాహసం ఇప్పుడు ఊరంతా హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. సాహసం అని మురిసిపోవాలా లేక అజాగ్రత్త అని తిట్టుకోవాలా అనే సందిగ్ధంలో జనం ఉన్నారు.