Viral News: బైక్ నడపడం రాదని భర్తను వదిలేసిన భార్య

Viral News: బెంగళూరు రూరల్‌లో మహిళ భర్తను, పిల్లలను వదిలి, మొదటి భర్త చనిపోయాడని నమ్మించి రెండో, ఆపై మూడో వివాహం చేసుకున్న ఘటన వెలుగు చూసింది.

Viral News: బెంగళూరు రూరల్ జిల్లా, దొడ్డబళ్లాపుర తాలూకా అనబే గ్రామంలో ఒక మహిళ, సుధారాణి, భర్త హీరేగౌడ బైక్ నడపకపోవడమే కారణంగా తన కుటుంబాన్ని విడిచివేసింది. ఇద్దరు పిల్లలను కూడా వదిలేసిన ఆమె, మొదటి భర్త చనిపోయాడని నమ్మించి రెండో వివాహం చేసుకుంది. అనంతరంగా మూడో వివాహం చేసుకోవడంతో కేసు వెలుగు చూసింది.

అనంతమూర్తి అనే రెండో భర్తకు సుమారు 20–25 లక్షల నగదు, బంగారం లభించిందని కేసు పేర్కొంది. మూడో వివాహానికి కారణం, సుధారాణి హైదరాబాదు వెళ్ళనున్నట్లు చెబుతూ, అనుమానాస్పదంగా మళ్లీ బెంగళూరులో వివాహం చేసుకోవడమే. పోలీసుల ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.

ఈ వింత సంఘటన స్థానిక ప్రాంతంలో చర్చనీయాంశమైంది.

