Viral Video : బైకర్ను చెంపదెబ్బ కొట్టిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సస్పెండ్
బెంగళూరు: బెంగళూరులోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే సిల్క్ బోర్డు జంక్షన్ సమీపంలో ఒక ద్విచక్రవాహనదారుడిని రోడ్డు మధ్యలో ట్రాఫిక్ పోలీసు కానిస్టేబుల్ కొట్టగా, ఈ దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. ఒక బాటసారి రికార్డు చేసిన ఈ షాకింగ్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, ప్రజల నుండి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది.
వైరల్ అయిన వీడియో ప్రకారం, బైకర్ మరియు ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో, అధికారి కోపం కోల్పోయి అందరూ చూస్తుండగానే బైకర్ను ఆకస్మాత్తుగా చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. ఈ ఘటనపై ఆన్లైన్లో తీవ్ర ప్రతిస్పందనలు వచ్చాయి. చాలా మంది నెటిజన్లు పోలీసు అధికారి ప్రవర్తనను "అధికార దుర్వినియోగం"గా ఖండించారు మరియు కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
X (గతంలో ట్విట్టర్) మరియు ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో ఈ క్లిప్ వేగంగా వ్యాపించింది. వాగ్వాదం సమయంలో ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ కోపం కోల్పోయి, అక్కడే ఉన్న ఇతరులు జోక్యం చేసుకునేలోపే వాహనదారుడిని కొట్టడం ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. "చట్టం అందరికీ ఒకటే అయితే, ఆ అధికారిపై ఇంతవరకు ఎందుకు చర్య తీసుకోలేదు?" అని ఒక యూజర్ వ్యాఖ్యానించారు. మరికొందరు ఈ చర్యను "అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడమే" అని పేర్కొంటూ, ఇటువంటి ప్రవర్తన పోలీసు శాఖపై ప్రజలకున్న నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుందని అన్నారు.
మరొక యూజర్ వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ, "పీక్ అవర్స్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించే ఆటోరిక్షా డ్రైవర్లు, ట్యాంకర్లు మరియు భారీ వాహనాల విషయంలో కూడా ఇలాంటి ధైర్యాన్నే చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నాం" అని కామెంట్ చేశారు. చాలా మంది ఆ అధికారిని తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి, శాఖాపరమైన విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఆన్లైన్ ఆగ్రహానికి బెంగళూరు ట్రాఫిక్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ త్వరగా స్పందించింది. సౌత్ ట్రాఫిక్ డీసీపీ 'X'లో ఒక పోస్ట్ ద్వారా, సంబంధిత పోలీసు సిబ్బందిని అంతర్గత విచారణ పెండింగ్లో ఉంచి సస్పెండ్ చేసినట్లు ధృవీకరించారు. "సిబ్బంది అనుచిత ప్రవర్తనకు సంబంధించి క్రమశిక్షణా చర్యలు ప్రారంభించబడ్డాయి" అని డీసీపీ పేర్కొన్నారు.
ఈ సంఘటన బెంగళూరు రోడ్లపై పోలీసుల జవాబుదారీతనం మరియు వృత్తి నైపుణ్యం గురించి మరోసారి చర్చకు తెరలేపింది. ఇక్కడ వాహనదారులు, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది మధ్య తరచుగా వాగ్వాదాలు నమోదవుతుంటాయి. శాఖ వేగంగా క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడాన్ని పౌరులు అభినందించినప్పటికీ, ఉద్రిక్త పరిస్థితులను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించడానికి చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారులకు మెరుగైన శిక్షణ మరియు సున్నితత్వం అవసరమని చాలా మంది నొక్కి చెప్పారు.